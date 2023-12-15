Путин показал миру, что будет воевать дальше: откровенное интервью с Михаилом Подоляком

Президент России Владимир Путин сделал ряд абсурдных заявлений на своей пресс-конференции, которая состоялась 14 декабря. Конечно, не обошлось и без бреда о "братских народах" – несмотря на то, что в этот момент Украину обстреливали "Кинжалами". Следовательно, Путин продемонстрировал миру, что будет воевать дальше.

Такой вывод сделал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу, добавив, что диктатор во время своего выступления показал миру ненависть к Украине. Ни о каких договоренностях с агрессором не может идти речи.

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Возмутительное заявление Арестовича

Алексей Арестович сегодня выложил пост о том, как прошла "прямая линия" Путина. В частности о том, что Путин называет украинцев и россиян "братьями", а мы россиян якобы орками. Был ряд и других возмутительных заявлений. Как вы можете это прокомментировать?

Это разные реальности. Мы с вами находимся в реалистическом мире. Это нонсенс – говорить о том, что Путин заявил о "двух братских народах", когда практически одновременно с этим летит баллистика на Киев, на Староконстантинов, и убивает "конкретных братьев". Это, конечно, сарказм.

Не надо оценивать вещи, которые не имеют отношения к реальности. Говорится, например, о желто-голубом фоне, за которым сидел Путин. Ты можешь быть в желто-голубой одежде, и при этом массово убивать людей.

14 декабря в России состоялась первая пресс-конференция Владимира Путина во времена полномасштабного вторжения – "прямая линия". Диктатор, конечно, сделал ряд бессмысленных заявлений. Одно из них касается мира в Украине . Якобы "он будет тогда, когда Россия достигнет своих целей".

Есть два параллельных процесса. Первый – это конкретная война на территории Украины. Война началась абсолютно и исключительно по инициативе России. Она не является спровоцированной, она не имеет никаких мотиваций.

Единственная мотивация, с которой Россия пришла на территорию Украины в 2014 году, ну и полномасштабно зашла в 2022 году, – это ненависть. Это желание массово нас уничтожать, убивать. Здесь нет никаких "демилитаризаций", "денацификаций" русского языка. Все это технологические элементы, которые к реальному положению вещей не имеют отношения.

Есть и второй процесс – это попытка занять странную политическую позицию. И это касается не только господина Арестовича, а многих других людей. Имею в виду, не только в Украине, а в целом мире, есть люди, которые считают, что они немножко иначе на все смотрят. Мол, посмотрите, "есть сигнальчик", Путин нас назвал "братьями". Это же нонсенс. Все это не имеет никакого значения.

Я бы хотел, чтобы мы с вами не тратили время на то, что не имеет влияния на эти процессы, и на тех людей, которые не влияют на соответствующие процессы. Не имеет значения, о чем говорят эти люди, потому что процессы совсем другие.

Есть война, и война приведет к определенным последствиям. Или разрушительным, или тем, которые позволят миру еще на несколько десятилетий иметь устойчивое развитие. Вот мы с вами – по эту сторону баррикады.

Мы хотим, чтобы мир имел будущее. Мы хотим об этом говорить с демократическим миром, мы хотим, чтобы люди понимали это, чтобы тратили ресурсы на Украину: и финансовые, и военные. Мы хотим, чтобы люди не жили в иллюзиях, якобы смотрите, есть какие-то сигналы, что Россия готова о чем-то разговаривать.

Эта страна хочет выиграть войну и уничтожить большое количество людей после войны. Даже не во время войны. Я хочу, чтобы вы осознали эту фразу. Уничтожить после войны, в течение пяти лет, миллион украинцев. Вы готовы с ними обсуждать эту перспективу?

Они только таким образом свой "русский мир" могут куда-то продвигать – убивая максимальное количество людей, которые не хотят иметь никакого отношения к "русскому миру". Мы с ними не договоримся.

Сегодня состоялась "прямая линия" Путина. Безусловно, там не было ничего нового сказано, потому что Путин не может ничего говорить, у него нет других мотиваций, зачем он начал эту большую масштабную войну, кроме одной.

Он еще раз продемонстрировал миру ненависть к Украине. Он продемонстрировал миру, что будет воевать, пока не уничтожит большую страну. А потом пойдет в другие страны, потому что это его попытка скомпенсировать ненависть к другим людям.

Поэтому эти иллюзии, что мы можем договориться, или что они какие-то сигналы нам предоставляют – это все абсолютно бред. Есть "или-или", есть черное и белое. Это было год назад, и в начале полномасштабного вторжения, и в 2014 году, и это есть сегодня. Несмотря на все депрессивные настроения, несмотря на все попытки сказать: "Вы же видите, мы должны реалистично оценить свои ресурсы". Так давайте действительно реалистично оценим свои ресурсы.

Это же те самые ресурсы, которые, на сегодня полностью сдержали агрессию России. Они не продвигаются никуда. Они за год активных боевых действий не заняли ни одного населенного пункта Украины, не продвинулись на какие-то существенные расстояния по линии фронта. Да, они уничтожили большое количество населенных пунктов, но это же и есть "русский мир" – если не зайду куда-то, то как минимум уничтожу.

Но они остались там, где и были. И год уже они там стоят. Это несмотря на все те заявления, которые Путин периодически делает: что они "уничтожили" уже в десятый раз украинскую армию, что они уничтожили все наши бронесилы, уничтожили все системы ПРО и так далее.

А они лишь продолжают монотонно убивать только гражданское население. Ну и по линии фронта, безусловно, пробуют хотя бы где-то что-то прорвать. И Украина их сдержала, это первое.

Вторая важная составляющая заключается в том, что мы говорим об устойчивом мире, о будущем, которое должно быть правильным, где вы можете говорить о том, что хотите говорить, иметь свободу действия, свободу слова.

Скажите, пожалуйста, инвестиции в Украину, которая это все защищает не ради пафоса, они большие? Или это такие огромные суммы, огромные средства, которые ты вкладываешь в страну, которая воюет в масштабной войне ради того, чтобы ты мог сегодня чувствовать такую же свободу, как это было вчера, позавчера, и как это будет завтра? Это большие инвестиции за спокойствие и за гарантированное будущее в определенных правилах? Нет.

Но можно ли это будущее построить, договариваясь с Путиным? Нет. Почему? Потому что он с вами не будет договариваться.

Путин сегодня откровенно еще раз сказал: "Я буду вас убивать, а вы можете только согласиться с тем, что имеете на это право. Вы можете сложить оружие и встать на колени, чтобы я уничтожил вас постепенно, наслаждаясь этим. Вы можете воевать, защищая себя, но тогда я буду с вами все равно воевать, пока вы меня не уничтожите". Вот он сегодня это прямо сказал.

Поэтому не надо искать каких-то там знаков или сигналов. Россия не договорится ни с кем. К сожалению, не все это услышали. Например, Международный олимпийский комитет. Когда ему откровенно говорят, что мы зальем кровью беговые дорожки, а они говорят: "нет, нет, нет, нет, вы же не зальете". Пусть эти люди, которые убивали украинцев, будут соревноваться дальше.

А можно мы с украинцами поставим, чтобы они соревновались? Это же будет символично, когда убийца соревнуется с родственниками жертвы, тех, кого он убил. Это же "круто", это же мы "развяжем" вопрос войны и мира.

Речь идет о последних событиях в мире спорта – Международный олимпийский комитет сообщил о допуске россиян к Олимпиаде-2024 . Это возмутило Украину, ведь страна-агрессор заслуживает только бойкота.

Если мы будем апеллировать к людям, которые, имея гражданство Украины, говорят, что Украина себя ведет как-то не так, защищая свое право жить, это нонсенс.

Нет смысла об этом говорить. А знаете почему? Потому что это вообще не влияет на вас. Не влияет на меня, не влияет на тех людей, которые сегодня на линии фронта, не влияет на тех людей, которые сегодня под обстрелами в городах Украины и не уезжают из тех городов. Они говорят, что им сложно, им больно, немножко разуверились во что-то. Но все равно мы дойдем до финала.

Неудобные вопросы Путину

Эти неудобные вопросы на "прямой линии" – это была очередная иллюзия свободы слова, как в свое время Овсяникова выходила с плакатом на российском телевидении? У вас есть объяснение тому?

Во-первых, в чем здесь неудобство? Во-вторых, были ли ответы? И, в-третьих, это же не является неудобным, если говорят, что люди не могут яиц купить, потому что они дорогие. Ведь после этого Путин со своей фантазией говорит о том, что это все идет "на вакцину против кори".

Бред полный, но в чем неудобство? Она якобы показывает, что этот человек глобальный, он разбирается в таких истинах, как вакцинация, иммунизация. Только почему-то не было сказано о "масштабной сети биолабораторий", что Украина вкладывается в биологическое оружие и так далее.

Путин может одновременно в одном предложении сказать взаимоисключающие вещи, потому что он находится в другом психическом статусе. И поэтому нет смысла говорить о том, что были какие-то неудобные вопросы, были какие-то возможные ответы, которые бы сказали, что Путин что-то понимает в этом мире. Нет, это все фикция.

Все очень просто. Все эти вопросы не имеют никакого смысла, как и "прямая линия" не имеет никакого смысла. Потому что в России нет конкурентной политики и нет конкурентной политической дискуссии.

Потому что ключевой вопрос, который был бы, точно ли они хотели зайти в другую страну, чтобы уничтожить там своих 315 тысяч, как говорит разведка США, или, как мы считаем, более 500 тысяч человек. Это 87% армии России в начале вторжения. Так вот, они точно хотели потратить такое количество людей? Вы понимаете, какая была бы дискуссия? Совсем другая. И это были бы сложные вопросы.

Могли быть вопросы о том, точно ли им надо было отказаться от эффективной монополии на сырьевом рынке Европейского Союза, от сверхприбылей, которые там получали, для того, чтобы сегодня искать куда с демпингом отдать газ или нефть? Да, они нашли куда отдать газ и нефть с демпингом, но это был бы другой разговор.

А точно ли они были заинтересованы в том, чтобы стать изгнанниками, чтобы иметь закрытые границы, чтобы снова вернуть железный занавес, чтобы их все презирали. То есть репутационно, исторически, вы же понимаете, как будет выглядеть Россия, несмотря на все попытки российской пропаганды рассказать, что с ними там кто-то хочет разговаривать. Вы же видите, какое отношение к россиянам в любой европейской стране?

Отсталая экономика России и санкции

Интересно, что когда Путин заговорил об экономике, то сказал, что экономика России выстояла, потому что имела "десятилетний запас прочности", десятилетиями они его накапливали. Но вопрос в другом – что будут делать дальше, когда за эти два года этот десятилетний "запас прочности" спустили?

Во-первых, нет никакого "запаса прочности", потому что это страна-воров. Они воровали технологии и имели огромный объем сырьевого ресурса, который продавали, получали деньги, снова коррумпировали и воровали.

Вот если они будут изолированы, то это будет такой "Неосоветский союз" примитивного типа. Я понимаю, что вы можете не помнить – уровень жизни в Советском Союзе был ничтожным. Ничего не было в отношении потребительских нужд. И все. И это была крайне отсталая страна. Так же будет с Россией. Но я о другом.

Меня больше волнует не состояние российской экономики. Например, Силуанов (министр финансов России – 24 Канал) говорит, что "мы переориентировали бюджет России полностью на милитарную составляющую и нам хватит денег настолько, сколько нужно проводить "СВО".

Это очень важно для наших партнеров. То есть они откровенно говорят, что это – милитарная страна, которая будет продолжать экспансию пока либо не выиграет, либо не проиграет.

Что еще нужно, чтобы закончить тему договоренностей с Россией и просьб толерантно относиться к тому, что они делают?

А если мы должны вернуться к международному праву как к единой формации, которая позволяет коммуницировать между различными государствами, то должны ли мы простить масштабные военные преступления? Или преступления против человечества? Или преступления против гражданского населения?

Потому что, если должны "толерантно" относиться, то это означает, что мы должны с вами забыть обо всем, что они делали в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской (областях – 24 Канал). Везде, где они были.

То есть все эти тысячи зафиксированных, юридически отработанных военных или гражданских преступлений мы должны с вами забыть. Ведь Россия, если она не проиграет, не будет выдавать этих людей для того, чтобы вы их юридически наказали.

Меня не волнует состояние российской экономики, ведь оно зависит от... Здесь я перехожу к тому, что является модерируемым демократическим миром – к санкциям. Не работают, к сожалению, санкции.

В 2023 году на потребительском рынке России количество компаний, которые вернулись под другими брендами, в частности, более 700. Это европейские "белые" компании. То есть они откровенно говорят безусловно красивые слова о том, что "нельзя позволить стране напасть на другую страну и убивать детей".

Тем временем они возвращаются на потребительский рынок и отправляют в бюджет России конкретные объемы налогов, которые почти полным объемом идут на рекрутинг. То есть на финансирование людей, которых нанимает Россия, отправляет как мобилизованных на территорию Украины, чтобы она убивала детей. Меня волнует вот это.

Как санкции работают? Почему "белые" компании находятся на потребительском рынке России? Почему эти деньги работают исключительно на милитарную составляющую? Ведь они же сейчас откровенно об этом говорят.

И да, тогда мы будем решать вопрос не отсталой экономики России. Нас это не должно волновать. Тогда мы будем говорить о том, что денег в России действительно становится все меньше, меньше и меньше.

И они все регрессируют, регрессируют и регрессируют. Вот вопрос, который нас интересует. Это практическая составляющая. Три практические составляющие:

Надо избавиться от иллюзий. Нет никаких возможностей о чем-то разговаривать с Россией в любом смысле этого слова.

Надо добавить инвестиций в военные производства. Для того чтобы Украина имела паритетные возможности ведения боевых действий дальше.

Надо существенно повлиять на экономически-финансовое состояние России.

Все остальное – все эти заявления Путина или слова Лаврова, или еще что-то тому подобное – не имеют никакого смысла. Потому что они говорят банальные вещи, которые к реальности отношения не имеют.

Это – фикция, это – пропаганда такого примитивного типа. И поэтому Путина не надо слушать. Надо смотреть, сможем ли мы решить вопрос "оружие – санкции", "санкции – оружие". Если сможем, то тогда у нас с вами есть будущее. Не сможем – тогда надо говорить об очень и очень тяжелых смутных временах.

Позиция Венгрии на саммите лидеров ЕС

Заблокирует или не заблокирует Венгрия выделение 50 миллиардов евро для Украины? Орбан и официальный Будапешт выторговывают сейчас себе помощь. Чем завершится этот саммит?

Европейский Союз 14 декабря принял решение о начале переговоров о вступлении Украины. Лидер Венгрии в этот момент покинул комнату. Позже стало известно, что Венгрия наложила вето финансовой помощи Украине от ЕС.

Обсудим уже фактические результаты. Надо смотреть немножко шире на это. Да, есть ситуативный торг, достаточно жесткий. Мы понимаем, что в современной политике, в современном мире много субъектов, которые хотят, воспользовавшись моментом, получить что-то дополнительное.

Это прагматическая позиция. Для нас она цинична, ведь у нас война. Но это постоянно сопровождает глобальный политический процесс. Этот цинизм, прагматизм и так далее.

Есть два разных направления в этом

Первый процесс – это, безусловно, прагматический интерес самой Венгрии. Они хотят увеличить поступление средств от Европейской комиссии, получить еще определенные преференции.

Это понятный, немножко дерзкий даже процесс торга с Европейской комиссией. Но в рамках демократии, Европейского Союза – это процесс циничный, но возможный. Так себя ведет Венгрия. Я думаю, что она определенные преференции получит.

Второй процесс – это огромное количество ресурса, который тратит Россия для того, чтобы иметь дискуссии, которые тормозят помощь Украине или создают впечатление, что нет единства в проукраинской или в общеевропейской поддержке Украины.

Это уже большая пропагандистская программа. Россия туда вкладывается. Я бы не преувеличивал то, что делает, например, Венгрия. Ведь это прежде всего касается отношений в рамках Европейского Союза.

Наши европейские партнеры четко фиксируют:

"мы видим риски России, которые она генерирует";

"мы видим абсолютно фатальные, трагические последствия для Европы, в целом для европейского континента, если Россия в таком виде будет продолжать существовать";

"мы приняли для себя решение, что ради свободы, безопасности европейского континента Украина должна получать все необходимое".

Они это делают. Далее они должны убедить такие страны как Венгрия или Словакия, например, в том, что быть вместе стратегически – выгодно. Ведь это и единый рынок в экономическом и финансовом плане, это и перспективы технологического развития этих стран, в частности.

Это же корпоративный спор. Есть Европейский Союз и есть попытка Венгрии как национальной страны заблокировать определенные решения корпоративного органа – Европейской комиссии или Европейского Союза.

Наши европейские партнеры нашли способ, как это обойти. Нам напрямую помогают национальные правительства Норвегии, Германии, Нидерландов, практически всех стран Европы за очень-очень маленьким исключением.

Даже парламент Болгарии преодолел вето президента на поставку той или иной техники Украине. В Европе в демократической среде продолжаются различные дискуссии.

Кто-то хочет воспользоваться этим моментом, но есть абсолютно больше представителей политических элит, которые осознают необходимость помощи Украине. И они делают для этого все. Я бы советовал нам оптимистично смотреть. Я хочу, чтобы мы были более объективными, когда оцениваем те или иные процессы, ведь они значительно объемнее.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте вскоре на сайте 24 Канала.