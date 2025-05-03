Прекращение огня и санкции против России: главные заявления Зеленского с новой пресс-конференции

3 мая президент Владимир Зеленский встретился с журналистами, где рассказал о дальнейших шагах и сотрудничестве с партнерами для завершения войны. Речь шла, в частности, о предложении Владимира Путина о перемирии на 9 мая и разговоре с Дональдом Трампом.

Основные тезисы с сегодняшней пресс-конференции передает 24 Канал.

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Что говорил Зеленский о войне и перемирии