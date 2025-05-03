Прекращение огня и санкции против России: главные заявления Зеленского с новой пресс-конференции
3 мая президент Владимир Зеленский встретился с журналистами, где рассказал о дальнейших шагах и сотрудничестве с партнерами для завершения войны. Речь шла, в частности, о предложении Владимира Путина о перемирии на 9 мая и разговоре с Дональдом Трампом.
Основные тезисы с сегодняшней пресс-конференции передает 24 Канал.
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Что говорил Зеленский о войне и перемирии
Орбан, по словам Зеленского, втягивает Украину в выборы в Венгрии и делает "очень опасные вещи". Президент вспомнил опрос венгерской оппозиции, согласно которому "70% за вступление Украины в ЕС". Орбан за счет Украины хочет дальше вести внутриполитическую борьбу на фоне выборов 2026 года. Просто не надо нас втягивать в свои выборы. Он (Орбан – 24 Канал) это делает. Тем, что он нас блокирует в ЕС. В конце концов, эта методика не будет выигрышной. Почему? Потому что все равно люди там за Украину, Владимир Зеленский отмечает, что американская сторона во время переговоров с российской получала объяснения, почему враги не принимают любые предложения по миру. Относительно американской стороны: они общались с россиянами, и я абсолютно уверен, что они снова получили причины, почему не останавливать войну. Но так как это было уже второй раз. Первый раз они сказали, что Украина никогда не пойдет на прекращение огня, потому что украинцы не хотят заканчивать войну, они это начинали. Именно такой тезис был от россиян. Но после Саудовской Аравии американцы начали сомневаться в их словах. Второе, что они сказали: давайте подписывать с нами, украинцы никогда с вами ничего не подпишут, Зеленский также добавил, что без сильных санкционных и других шагов давления на Путина, Россия будет продолжать отклонять предложения. Президент отметил, что есть несколько народных избранников, которые "ездят в США ежемесячно" и рассказывают о плохой ситуации в Украине. После того, как они проходят по коридорам конгрессменов или сенаторов, они говорят, что они с США друзья, братья навеки, а потом они возвращаются в Украину и не голосуют за то, что принципиально для Америки, Владимир Зеленский заявил, что без прекращения огня миротворческий контингент не будет находиться в Украине. Однако "коалиция желающих" уже работает над прибытием военных из Европы. Просто направить свои войска, для того, чтобы их втянули в военные действия, никто не будет. Или, если не никто, то большинство. Есть горячие головы среди наших партнеров, они готовы. Мы очень поддерживаем это, Владимир Зеленский выразил надежду, что Верховная Рада ратифицирует заключенное с США соглашение в ближайшее время. Сегодня утром представитель депутатского корпуса спрашивал меня, что я считаю. Я считаю, что этот вопрос сегодня очень важен. Все, что можно было сделать по соглашению, считаю, сделано чиновниками и юристами обеих стран очень профессионально. Если кто-то из парламентариев не будет голосовать, я считаю, что это будет проблемой исключительно этих людей, которые не хотят это поддерживать. Но я надеюсь, что соглашение будет ратифицировано, Относительно заключенного соглашения с США соглашение о совместной добыче полезных ископаемых на территории Украины Зеленский высказался, что команды сторон пойдут друг другу на встречу для того, чтобы быть очень конструктивными. Он добавил, что Украина таким образом будет иметь возможность защищать будущие инвестиции США Защищать, в частности, противовоздушной обороной нашу землю, наших людей. И поэтому мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я ему (Трампу – 24 Канал) сказал о том количестве – он мне сказал, что они будут над этим работать, это не бесплатные вещи. И я хотел бы иметь возможность, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия. Санкции, системы ПВО, "минеральная сделка" и прекращение огня, Президент отметил важность мониторинга прекращения огня. Владимир Зеленский отметил, что контроль за перемирием может вестись с помощью розавдки и спутниковых данных Америка и Европы. Самым сложным, по словам Зеленского, является вопрос мониторинга на линии разграничения. Потому что какая бы там ни была территория, помните, которая была вроде бы буферная зона после 2014 года, после Минских соглашений, и туда заехать с ОБСЕ никто не смог. Когда они поехали, даже у них там были потери, и там постоянно какие-то нарушения, Точно будут контролироваться использование КАБов, дронов, самолетов и ракетных ударов. Никто не будет нарушать специально, чтобы его фиксировали. А вот с некоторым оружием, как-то стрелковое оружие, артиллерийское или минометное, которое спрятано в посадки, леса, с этим уже будет сложнее, Владимир Зеленский сказал, что Украина не может обещать, что парад в России 9 мая не пройдет без провокаций. Ведь Россия может сделать что угодно, чтобы обвинить украинскую сторону. Они (Россия – 24 Канал) обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы и тому подобное. А потом обвинять нас. Я считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения (безопасности – ИФ-У) посещать РФ. А если вы это делаете - не спрашивайте нас. Это ваше личное решение, Президент во время общения отметил, что Европа должна быть рядом с Украиной, ведь есть вопросы "которые связаны". Он также высказал мнение, что после прекращения огня поддержка партнеров может стать меньше. Есть сигналы, что после прекращения огня мы с россиянами останемся один на один, Президенты обсудили сильные шаги для ограничения России. Зеленский прокомментировал встречу с Трампом, заявив, что "это был лучший разговор, из всех, что были". При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора, Владимир Зеленский сказал, что он услышал от американского президента заявления относительно санкций против России.
Зеленский раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана
– отметил Зеленский.
США получали от России объяснения, почему война не останавливается
– отметил президент.
США должны отменить визы депутатам, которые не проголосуют за ратификацию, - Зеленский
– подчеркнул Зеленский.
Миротворцы не приедут в Украину во время войны
– подчеркнул президент.
Президент надеется, что все депутаты поддержат ратификацию соглашения
– прокомментировал глава государства.
Соглашение о недрах выгодно как для США, так и для Украины
– отметил президент.
Украина ожидает мониторинг прекращения огня
– сказал Зеленский.
– добавил глава государства.
Украина не может гарантировать безопасность для иностранных гостей России
– заявил Зеленский.
Украина может остаться один на один с россиянами
– сказал Зеленский.
Зеленский обсудил санкции против России с Трампом
– сказал президент.
Орбан, по словам Зеленского, втягивает Украину в выборы в Венгрии и делает "очень опасные вещи". Президент вспомнил опрос венгерской оппозиции, согласно которому "70% за вступление Украины в ЕС". Орбан за счет Украины хочет дальше вести внутриполитическую борьбу на фоне выборов 2026 года.
Просто не надо нас втягивать в свои выборы. Он (Орбан – 24 Канал) это делает. Тем, что он нас блокирует в ЕС. В конце концов, эта методика не будет выигрышной. Почему? Потому что все равно люди там за Украину,
Владимир Зеленский отмечает, что американская сторона во время переговоров с российской получала объяснения, почему враги не принимают любые предложения по миру.
Относительно американской стороны: они общались с россиянами, и я абсолютно уверен, что они снова получили причины, почему не останавливать войну. Но так как это было уже второй раз. Первый раз они сказали, что Украина никогда не пойдет на прекращение огня, потому что украинцы не хотят заканчивать войну, они это начинали. Именно такой тезис был от россиян. Но после Саудовской Аравии американцы начали сомневаться в их словах. Второе, что они сказали: давайте подписывать с нами, украинцы никогда с вами ничего не подпишут,
Зеленский также добавил, что без сильных санкционных и других шагов давления на Путина, Россия будет продолжать отклонять предложения.
Президент отметил, что есть несколько народных избранников, которые "ездят в США ежемесячно" и рассказывают о плохой ситуации в Украине.
После того, как они проходят по коридорам конгрессменов или сенаторов, они говорят, что они с США друзья, братья навеки, а потом они возвращаются в Украину и не голосуют за то, что принципиально для Америки,
Владимир Зеленский заявил, что без прекращения огня миротворческий контингент не будет находиться в Украине. Однако "коалиция желающих" уже работает над прибытием военных из Европы.
Просто направить свои войска, для того, чтобы их втянули в военные действия, никто не будет. Или, если не никто, то большинство. Есть горячие головы среди наших партнеров, они готовы. Мы очень поддерживаем это,
Владимир Зеленский выразил надежду, что Верховная Рада ратифицирует заключенное с США соглашение в ближайшее время.
Сегодня утром представитель депутатского корпуса спрашивал меня, что я считаю. Я считаю, что этот вопрос сегодня очень важен. Все, что можно было сделать по соглашению, считаю, сделано чиновниками и юристами обеих стран очень профессионально. Если кто-то из парламентариев не будет голосовать, я считаю, что это будет проблемой исключительно этих людей, которые не хотят это поддерживать. Но я надеюсь, что соглашение будет ратифицировано,
Относительно заключенного соглашения с США соглашение о совместной добыче полезных ископаемых на территории Украины Зеленский высказался, что команды сторон пойдут друг другу на встречу для того, чтобы быть очень конструктивными. Он добавил, что Украина таким образом будет иметь возможность защищать будущие инвестиции США
Защищать, в частности, противовоздушной обороной нашу землю, наших людей. И поэтому мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я ему (Трампу – 24 Канал) сказал о том количестве – он мне сказал, что они будут над этим работать, это не бесплатные вещи. И я хотел бы иметь возможность, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия. Санкции, системы ПВО, "минеральная сделка" и прекращение огня,
Президент отметил важность мониторинга прекращения огня. Владимир Зеленский отметил, что контроль за перемирием может вестись с помощью розавдки и спутниковых данных Америка и Европы.
Самым сложным, по словам Зеленского, является вопрос мониторинга на линии разграничения.
Потому что какая бы там ни была территория, помните, которая была вроде бы буферная зона после 2014 года, после Минских соглашений, и туда заехать с ОБСЕ никто не смог. Когда они поехали, даже у них там были потери, и там постоянно какие-то нарушения,
Точно будут контролироваться использование КАБов, дронов, самолетов и ракетных ударов.
Никто не будет нарушать специально, чтобы его фиксировали. А вот с некоторым оружием, как-то стрелковое оружие, артиллерийское или минометное, которое спрятано в посадки, леса, с этим уже будет сложнее,
Владимир Зеленский сказал, что Украина не может обещать, что парад в России 9 мая не пройдет без провокаций. Ведь Россия может сделать что угодно, чтобы обвинить украинскую сторону.
Они (Россия – 24 Канал) обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы и тому подобное. А потом обвинять нас. Я считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения (безопасности – ИФ-У) посещать РФ. А если вы это делаете - не спрашивайте нас. Это ваше личное решение,
Президент во время общения отметил, что Европа должна быть рядом с Украиной, ведь есть вопросы "которые связаны". Он также высказал мнение, что после прекращения огня поддержка партнеров может стать меньше.
Есть сигналы, что после прекращения огня мы с россиянами останемся один на один,
Президенты обсудили сильные шаги для ограничения России. Зеленский прокомментировал встречу с Трампом, заявив, что "это был лучший разговор, из всех, что были".
При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора,
Владимир Зеленский сказал, что он услышал от американского президента заявления относительно санкций против России.