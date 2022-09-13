Как россия стремится сделать демографический "мейкап" оккупированным территориям Украины

По удачной формулировке постоянной представительницы Соединенного Королевства в Совете Безопасности ООН Барбары Вудворд, россия стремится сделать демографический "мейкап" временно оккупированным территориям Украины. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Колонизаторы последуют за российским кораблем

Какое средство для снятия такого "макияжа" предлагает международное право, и почему колонизаторам-россиянам в ближайшей перспективе светят только "чемодан, вокзал, россия"?

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Массовые депортации и стимулирование внутреннего перемещения украинцев путем преследования и репрессий вместе с одновременной колонизацией территории Украины "хорошими русскими" – практика россии, апробированная многовековым опытом оккупации нашего государства.

От заселения Украины россиянами и немцами при Екатерине II до "кулацкой" высылки (1930 – 1936), депортации крымских татар (1944), операций "Запад" и "Висла" (1947) россия совершала деяния, признанные на сегодня в Римском уставе Международного суда международными преступлениями.

Цель, которую преследует рф своими насильственными косметическими манипуляциями, после начала полномасштабного вторжения понятна всем: искоренить украинскую идентичность, а вместе с ней уничтожить ядро украинской нации, рассеяв украинцев на максимально дальние расстояния друг от друга и принуждая их к ассимиляции.

Незаконная депортация и перемещение жителей оккупированной территории за ее пределы является грубым нарушением Четвертой Женевской конвенции в соответствии со статьей 147. Статья 49 последней со своей стороны предусматривает запрет для оккупационного государства депортировать или перемещать часть собственного гражданского населения на оккупированную территорию.

Во исполнение этого положения ряд государств, в частности Япония, предусмотрели криминализацию колонизации оккупированной территории на национальном уровне. россия же сформулировала и последовательно имплементировала в течение восьми лет более 30 политик насильственной смены демографического состава населения только на Крымском полуострове.

Как результат, в украинском Крыму "по-домашнему" себя чувствовали не менее 400 тысяч колонизаторов из россии: чиновники, силовики, судьи, преподаватели, медики, пенсионеры; а свой дом покинули от 60 до 100 тысяч украинцев.

В своем отчете по предварительному изучению ситуации в Украине Офис прокурора Международного уголовного суда сделал вывод о возможном наличии в подобных действиях рф признаков военного преступления, в соответствии со статьей 8(2)(b)(viii), и преступления против человечности, согласно статье 7(1) ) (h).

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После деоккупации Крымского полуострова и других регионов Украины, согласно предписаниям международного гуманитарного права, российские колонизаторы последуют за хорошо известным кораблем, их незаконные поселения и постройки будут разрушены или переданы Украине без компенсации, а экспроприированная собственность вернется украинцам.

Но есть один аспект. Описанная выше ситуация все же должна соответствовать не только нормам международного гуманитарного права, но и международному праву прав человека, а следовательно, всех колонизаторов под одну мерку сравнить не получится.

Кто останется в Крыму и на других временно оккупированных территориях

Согласно Закону Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", срок пребывания иностранцев, являющихся гражданами государств с визовым порядком въезда, а также лиц без гражданства ограничен сроком действия визы.

С 1 июля в Украине официально введен визовый режим для граждан россии. Следовательно, если российский колонизатор хочет остаться, то должен продемонстрировать предусмотренные Законом основания для продления срока пребывания в Украине, например лечение, беременность, уход за больным членом семьи. В противном случае иностранцы-правонарушители будут принудительно выдворены в россию или третью страну.

Кроме того, среди российских колонизаторов есть преступники либо по национальному праву Украины, либо одновременно по национальному и международному праву. Такие лица, учитывая нежелание и неспособность россии привлечь их к ответственности, останутся в Крыму или на других территориях Украины: за решеткой.

Дальнейшее включение преступников-колонизаторов в санкционные списки обеспечит их фактическое заключение даже в случае бегства в рф, ведь пересечение границы последней будет означать передачу компетентным органам Украины для привлечения к ответственности.

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Ждем дома

Неотъемлемой составляющей насильственной смены демографического состава населения является похищение и депортация украинских граждан на территорию россии, в том числе детей. По состоянию на сентябрь 2022 года известно о по меньшей мере 1 миллионе 200 тысячах вывезенных украинцев. Из них – 240 тысяч вывезенных несовершеннолетних, среди которых 2,5 тысячи являются воспитанниками заведений круглосуточного содержания. Это сироты, дети, лишенные родительской опеки, и несовершеннолетние с инвалидностью.

Значительная часть таких детей потеряла папу или маму из-за действий россии: они были убиты или не прошли фильтрационные лагеря. Сегодня таким детям принудительно навязывается гражданство россии, а затем их передают на воспитание в российские семьи.

Лидер "стахановского движения" по присвоению украинских детей мария львова-белова отмечает, что уже 160 маленьких украинцев отдали россиянам, среди них – и Филипп, юноша из Мариуполя, которого незаконно удерживает сама детская омбудсмен.

Украинцы, принудительно вывезенные в 57 регионов россии, должны иметь безусловное право и реальные возможности вернуться домой. Их использование в качестве "живого щита" только пополняет список международных преступлений россии. Кроме того, насильственная передача детей на воспитание россиянам имеет признаки преступления геноцида против украинской нации и обязательно получит подобающую реакцию международного сообщества.

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Пора снимать новые "душевные" видео

Поскольку ни один россиянин на временно оккупированных территориях Украины не получил визу, законных оснований для пребывания в нашем государстве у него или нее нет. Учитывая успехи ВСУ и решимость мирового сообщества оказывать Украине поддержку к восстановлению суверенитета в границах 1991 года, сейчас самое время для колонизаторов-оккупантов упаковывать чемоданы и возвращаться на болото. Сегодня они еще имеют возможность воспользоваться Крымским мостом, завтра придется переправляться вплавь.

Ссылаться на "мы не знали" не получится, поскольку запрет на освоение оккупированных территорий был неоднократно подчеркнут как национальными органами Украины, так и компетентными органами ООН. Следовательно, как призывали когда-то российские "дипломаты", теперь только "чемодан, вокзал, россия".

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