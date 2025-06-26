Россия в "списке позора": в ООН зафиксировали рост преступлений против украинских детей на 105%

Генсек ООН Антониу Гутерреш зафиксировал резкий рост количества грубых нарушений прав детей Россией во время вооруженной агрессии против Украины. Армия страны-террористки снова попала в "список позора".

Это отмечается в ежегодном отчете Гутерреша "Дети и вооруженный конфликт", который спецпредставитель Генсека по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджиния Гамба представила на заседании Совбеза ООН. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Нарушение России против детей вырос на 105%

За последний год зафиксировано больше всего нарушений, с тех пор, как их начали фиксировать. Прирост составляет 105%.

Отмечается, что больше всего таких случаев в Ливане (545%), Мозамбике (525%), Гаити (490%) и Эфиопии (235%).

Я глубоко обеспокоен резким ростом грубых нарушений против детей в Украине, в частности убийствами и увечьями детей, а также нападениями на школы и больницы,

– сказал генсек.

В течение 2024 – 2025 годов ООН задокументировала 94 убийства и 577 ранений детей, а также 559 атак на школы и 303 – на больницы.

Ответственными за эти преступления является российская армия.

Кроме того, в отчете генсека упомянуто о вывезенных в Россию украинских детей. Многих из них до сих пор не нашли.

Гутерреш призвал Россию сотрудничать с ООН в этом вопросе.

Из-за этих преступлений Россия снова официально попала в перечень государственных структур, которые систематически нарушают права детей. В так называемый "список позора", кроме нее, попали также ДР Конго, Мьянма, Сомали, Судан и ряд других государств и режимов.

Украина призвала ввести санкции против России

К слову, Украина призвала ввести санкции против тех стран и лиц, которые ответственны за серьезные нарушения прав детей во время вооруженных конфликтов.

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник отметил, что Россия все чаще атакует густонаселенные районы, из-за чего растет количество жертв среди гражданских.

Он предложил вводить автоматические санкции для "рецидивистов" – государств, которые уже не впервые попадали в "список позора".

Также Мельник предложил создать черный список командиров, военных и парамилитарных главарей, которые виновны в преступлениях против детей, а также заморозить их активы, запретить поездки и ввести другие личные санкции.

Постпред также предложил учредить фонд компенсаций для помощи пострадавшим детям и их семьям за счет государств-нарушителей или их замороженных активов.

Чтобы остановить убийства и увечья детей в Украине, нужно одно простое решение – полное, безоговорочное прекращение огня сроком не менее чем на 30 дней, что должно стать первым шагом к всеобъемлющему, справедливого и длительного мира в соответствии с Уставом ООН,

– сказал Мельник.

Он также добавил, что россияне в дальнейшем врут в Совбезе ООН, в том числе и в вопросах относительно детей. Но доказательства в отчете Генсека "очень упрямые и говорят сами за себя".