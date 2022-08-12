россия показала миру реальную морду, но сама этого пока не заметила

У позднего Курта Воннегута есть роман "Галапагосы". Роман-антиутопия о вырождении человека. Если коротко, то сюжет таков: небольшая группа людей, потерпевших кораблекрушение, зависает в водах одного из островов.

Пророческий роман

События происходят на фоне экономического кризиса из-за эпидемии вирусного заболевания, которое к тому же сделало людей бесплодными. То есть, когда выжившие становятся последними образцами человеческого рода.

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В последующие годы их потомки видоизменяются, в результате превращаясь в животных, напоминающих ластоногих с мордами и зубами, приспособленными только для ловли рыбы и наземных существ тоже. И функции их и дальше продолжают сокращаться.

Эволюция российского вырождения

Оказывается, сюжет подходит и для 21 века. "Остров россия". Эссе, которое Вадим Цимбурский написал уже о современной рф как варианте будущего. Правда, он подразумевал, что эта изоляционная (от Запада) концепция будет строиться не на войне и разрушении других, а на попытках посмотреть внутрь россии (т.е. на творческой логике).

Но после объявления войны, по сути, всему цивилизованному миру стоит вопрос не только о победе Украины, но и о том, как раз и навсегда прекратить такой риск и в будущем.

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Ну а сама россия все больше напоминает Галапагосы. Животные рефлексы. Деньги и ресурсы нужны только под войну, то есть для уничтожения других. Руки и ноги – чтобы убивать и грабить других. Язык – без функции языка (поток пропагандистского бреда – это не язык). Ну и так далее.

В россии очень хотели дегуманизировать других, а результате расчеловечили сами себя, показав миру реальную морду. Но они пока этого не заметили. Война для них (в основном я – о "глубинном народе"), как кино и шоу. Но это пока. Здесь вопрос, может ли быть обратный процесс (в случае осознания своей сущности и галапагосской перспективы)?

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