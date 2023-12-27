Развращал несовершеннолетних: активисты "Кибер сопротивления" нашли доказательства преступлений вражеского майора
Источник:Центр национального сопротивления
Активисты получили доступ к почте российского майора Михаила Шишкина. Там они нашли информацию не только о российских оккупантах, но и о преступлениях врага на временно оккупированных территориях.
В частности, сам Шишкин фотографировал свой личный состав с удостоверением в руках, принимая зачеты по физической подготовке. Он ведь работает на должности заместителя командира.
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Что известно о преступлениях Шишкина
Специалисты рассказали, что Шишкин работает начальником по физической подготовке воинской части 11754 (город Сочи), входящей в 171 зенитно-ракетный полк 51 дивизии ПВО вооруженных сил России.
Как оказалось, когда он принимал зачеты, решил фотографировать оккупантов с удостоверением в руках. Таким образом, Силы обороны Украины теперь имеют полную базу данных военных преступников из части майора, а также других частей, где он принимал зачет.
Благодаря Шишкину, ВСУ получили данные об оккупантах / Фото Центра национального сопротивления
Российский майор развращает несовершеннолетних
Но главное, майор Михаил Шишкин систематически совершает преступления, предусматривающие наказание по статье 156 – развращение несовершеннолетних,
– рассказали специалисты.
Они нашли в аккаунтах врага доказательства:
- развращение малолетних,
- попытки оккупанта заказать соответствующие видеоматериалы с временно оккупированных территорий.
Шишкин мог развращать несовершеннолетних: смотрите видео
Шишкин предпринимал такие действия, несмотря на то, что он женат: имеет жену Екатерину Легаеву 1979 года рождения и сына Сергея 2010 года рождения.
Семья преступника Шишкина / Фото Центра национального сопротивления
Документы Шишкина / Фото Центра национального сопротивления
Если серьезно, все материалы переданы в соответствующие службы. Публиковать мы их не будем, чтобы не повредить следствию и уже и так травмированным детям на ВОТ,
– рассказало "Кибер Сопротивление".
Однако они заверили, что данные о российских военных уже опубликовали, поэтому центр "Миротворец" получил большой массив новых подопытных.Обратите внимание! В Германии идентифицировали российских военных, обстреливавших гражданских в Гостомеле весной 2022 года. Министр юстиции Германии Марко Бушман заверил, что если подозреваемые будут задержаны, то их ждет суд.