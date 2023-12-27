Развращал несовершеннолетних: активисты "Кибер сопротивления" нашли доказательства преступлений вражеского майора

Активисты получили доступ к почте российского майора Михаила Шишкина. Там они нашли информацию не только о российских оккупантах, но и о преступлениях врага на временно оккупированных территориях.

В частности, сам Шишкин фотографировал свой личный состав с удостоверением в руках, принимая зачеты по физической подготовке. Он ведь работает на должности заместителя командира.

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Что известно о преступлениях Шишкина

Специалисты рассказали, что Шишкин работает начальником по физической подготовке воинской части 11754 (город Сочи), входящей в 171 зенитно-ракетный полк 51 дивизии ПВО вооруженных сил России.

Как оказалось, когда он принимал зачеты, решил фотографировать оккупантов с удостоверением в руках. Таким образом, Силы обороны Украины теперь имеют полную базу данных военных преступников из части майора, а также других частей, где он принимал зачет.

Благодаря Шишкину, ВСУ получили данные об оккупантах / Фото Центра национального сопротивления

Российский майор развращает несовершеннолетних

Но главное, майор Михаил Шишкин систематически совершает преступления, предусматривающие наказание по статье 156 – развращение несовершеннолетних,

– рассказали специалисты.

Они нашли в аккаунтах врага доказательства:

развращение малолетних,

попытки оккупанта заказать соответствующие видеоматериалы с временно оккупированных территорий.

Шишкин мог развращать несовершеннолетних: смотрите видео

Шишкин предпринимал такие действия, несмотря на то, что он женат: имеет жену Екатерину Легаеву 1979 года рождения и сына Сергея 2010 года рождения.



Семья преступника Шишкина / Фото Центра национального сопротивления



Документы Шишкина / Фото Центра национального сопротивления

Если серьезно, все материалы переданы в соответствующие службы. Публиковать мы их не будем, чтобы не повредить следствию и уже и так травмированным детям на ВОТ,

– рассказало "Кибер Сопротивление".

Однако они заверили, что данные о российских военных уже опубликовали, поэтому центр "Миротворец" получил большой массив новых подопытных.