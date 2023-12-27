Зокрема, сам Шишкін фотографував свій особовий склад з посвідченням в руках, коли приймав заліки з фізичної підготовки. Адже він працює на посаді заступника командира.

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Що відомо про злочини Шишкіна

Фахівці розповіли, що Шишкін працює начальником з фізичної підготовки військової частини 11754 (місто Сочі), яка входить до 171 зенітно-ракетного полку 51 дивізії ППО збройних сил Росії.

Як виявилось, коли він приймав заліки, то вирішив фотографувати окупантів з посвідченням в руках. Таким чином Сили оборони України тепер мають повну базу даних військових злочинців з частини майора, а також інших частин, де він приймав залік.

Завдяки Шишкіну, ЗСУ отримали дані про окупантів / Фото Центру національного спротиву

Російський майор розбещує неповнолітніх

Та головне, майор Міхаїл Шишкін систематично вчиняє злочини, які передбачають покарання за статтею 156 – розбещення неповнолітніх,

– розповіли фахівці.

Вони знайшли в акаунтах ворога докази:

розбещення малолітніх,

намагання окупанта замовити відповідні відеоматеріали з тимчасово окупованих територій.

Шишкін міг розбещувати неповнолітніх: дивіться відео

Шишкін вдавався до таких дій, попри те, що він одружений: має дружину Єкатєріну Лєгаєву 1979 року народження та сина Сєргєя 2010 року народження.



Сім'я злочинця Шишкіна / Фото Центру національного спротиву



Документи Шишкіна / Фото Центру національного спротиву

Якщо серйозно, то всі матеріали передано в відповідні служби. Публікувати ми їх не будемо, щоб не зашкодити слідству та вже і так травмованим дітям на ТОТ,

– розповів "Кібер Спротив".

Проте вони запевнили, що дані про російських військових вже опублікували, тож центр "Миротворець" отримав великий масив нових піддослідних.

Зверніть увагу! В Німеччині ідентифікували російських військових, які обстрілювали цивільних в Гостомелі весною 2022 року. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман запевнив, що якщо підозрювані будуть затримані, то на них чекає суд.