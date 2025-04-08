Царит безнаказанность: россияне массово совершают насилие, прикрываясь "сво"

В России растет количество преступлений и насилия, которые совершают российские солдаты, вернувшиеся с фронта с психологическими травмами. Однако очень часто можно встретить случаи и среди гражданских россиян.

Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что людей не посадят в тюрьму, если они подпишут контракт. Между тем жертва насилия в России считается "пустым местом".

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Россияне прикрываются войной, совершая насилие

По словам главы благотворительного фонда, в России учащаются случаи, когда россияне, которые не были на войне против Украины, совершают насилие. Недавно в Сочи произошел случай, когда мужчина преследовал женщину, которая не хотела иметь с ним отношений. Он избил ее и выколол глаз ключами.

Его арестовали. Однако его не судили и не посадили, потому что он решил пойти на войну. Так люди и решают проблему – просто подписывают контракт. Между тем в уголовном кодексе России прописано, что жертву насилия не нужно об этом сообщать или что-то у нее спрашивать,

– сказала она.

Несмотря на увеличение масштаба таких случаев и уровня агрессии, россияне это терпят. Ведь совершают эти преступления их мужья, братья, родители, друзья или знакомые.

Романова отметила, что в России бушует "дух безнаказанности", которым пользуются люди. Все это началось от вторжения страны-агрессора в Грузию, потом после аннексии Крыма и до сегодняшних дней полномасштабного вторжения.

К слову, ранее председатель благотворительного фонда сообщила, что так называемые ветераны "сво", вернувшись с фронта, убили более 400 человек. В то же время она предположила, что всех заключенные, которые оказались на фронте в Украине, после завершения войны позовут работать в полицию или росгвардию.