Пытали, насиловали и расстреляли 500 человек: в ООН рассказали о зверствах вагнеровцев в Мали

Управление ООН по правам человека обнародовало свидетельства о том, что войска Мали и так называемые "иностранные бойцы" совершали массовые казни людей в этой северо-западной африканской стране. Расследователи уверяют, что речь идет именно о ЧВК "Вагнера".

Россия совершила большое количество военных преступлений не только на территории Украины, но и других государств, расположенных, в частности, на Африканском континенте. В ООН отметили, что в Мали было убито более 500 человек во время военной операции в Моури в марте 2022 года. Есть все основания полагать, что не обошлось здесь без вагнеровцев.

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Факты зверств

Несколько месяцев провели сотрудники ООН в Мали, на основе чего создали отчет. Он основывается на интервью с потерпевшими, свидетелями, а также на судебно-медицинских и других источниках информации. В частности, изображениях со спутника.

По словам очевидцев, военный вертолет пролетел над селом, открывая огонь по людям, а еще четыре вертолета приземлились, а войска высадились. Солдаты загнали людей в центр села, беспорядочно стреляя в тех, кто пытался скрыться. Некоторые боевики Katiba Macina из толпы открыли ответный огонь. По меньшей мере, 20 мирных жителей и десяток вероятных членов Katiba Macina были убиты,

– говорится в источнике.

Эта операция началась именно 27 марта, и в течение следующих четырех дней по меньшей мере 500 человек казнили без расследования и суда. В то же время команда ООН владеет 238 именами этих жертв.

Свидетели сообщили, что видели "вооруженных белых мужчин" (вероятно, вагнеровцев – 24 Канал), которые разговаривали на неизвестном языке и действовали вместе с малийскими силами и контролировали операции. Малийские войска ежедневно возвращались в Моуру и уезжали из нее, но "иностранный персонал" оставался на время операции,

– указано в материале.

Собственно, эти "иностранные военные" совершили такие преступления, по словам местных:

ходили по домам в поисках "террористов" и сразу убивали мужчин с длинными бородами, или тех, кто имел на плечах "следы от оружия";

в одной из деревень собрали мужчин и расстреляли их, после чего тела выбросили в ров;

по меньшей мере, изнасиловали 58 женщин и девушек;

задержали десятки человек, после чего их допрашивали, применяя незаконные, антигуманные методы.

Вагнеровцы – террористы

В этом отчете ни разу не упоминается, что этими "иностранными военными" являются именно наемники ЧВК "Вагнера".

Украинский военный офицер и расследователь на странице в твиттере Tatarigami_UA выразил безусловное уверение, что речь идет в этой истории именно о вагнеровцах, которых Россия отправляла в Африку.

В качестве аргумента он привел то, что события в Мали произошли неподалеку от базы "Вагнера" в Севаре.



Где вагнеровцы пытали людей в Мали / Изображение Tatarigami_UA

Кроме того, эксперт обнародовал фотографии, на которых видны факты военных преступлений наемников частного батальона, и подтвердил тот факт, что они террористы.

Факты расстрелов вагнеровцами людей в Мали / снимки Tatarigami_UA