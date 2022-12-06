Преступная организация в Одессе: Кауфману, Грановскому и Ефремову сообщили о подозрении
Источник:НАБУ
Следователи НАБУ вместе с САП сообщили о подозрении трем участникам преступной организации в Одессе. Известно, что злоумышленники взяли под контроль практически все вопросы экономической жизни города.
Вероятно, говорится об одесских бизнесменах Борисе Кауфмане, Александре Грановском и менеджере одного из их предприятий Константине Ефремове.
Важно НАБУ задержало одесского бизнесмена Кауфмана и его партнера
В чем их подозревают
По данным НАБУ, мужчины контролировали все вопросы экономической жизни Одессы, среди которых:
- взаимодействие с застройщиками,
- закупки за счет местного бюджета,
- деятельность коммунальных предприятий,
- другие аспекты взаимодействия с бизнесом.
Для бесперебойности реализации поставленных целей подозреваемые наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования,
– отметили в НАБУ.
Там добавили, что расследование этих фактов детективы начали по собственным наработкам.Обратите внимание! Борис Кауфман – одесский бизнесмен, являющийся основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления, медиа активы и инвестиционные проекты. Кауфман также совладелец крупнейшей украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine. А экс-нардеп Александр Грановский, тоже задержанный, много лет был партнером Кауфмана.
Предварительно злоумышленников обвиняют по статьям:
- 255 о создании преступной организации;
- 369 о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.
Санкции статьи предусматривают:
- лишение свободы на срок от 7 до 12 лет,
- конфискация имущества.