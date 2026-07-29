Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как правоохранители раскрыли преступную схему?

По данным следствия, к схеме были причастны двое врачей, водитель, оператор компьютерного набора областного медицинского учреждения и гражданский сообщник.

Они помогали военнообязанным оформлять фиктивные документы об инвалидности для получения отсрочки от мобилизации.

Водитель и гражданский сообщник искали "клиентов" и направляли их к нужным медикам. Те, по версии следствия, оформляли фиктивные диагнозы и медицинские заключения, на основании которых выдавали направления в областной медицинский центр.

Правоохранители разоблачили злоумышленников в Харьковской области / Фото Офиса Генпрокурора

Оператор компьютерного набора регистрировала поддельные документы в электронной системе и передавала их на рассмотрение экспертной комиссии.

На основании этих документов военнообязанным устанавливали группу инвалидности, которая давала право на отсрочку от мобилизации.

В ходе санкционированных обысков у подозреваемых изъято более 243 тысяч долларов США, около 750 тысяч гривен, более 50 тысяч евро и 700 фунтов стерлингов. По курсу НБУ общая сумма изъятых средств превышает 14,3 миллиона гривен,

– заявили в Офисе генерального прокурора.

Пятерым участникам схемы было предъявлено подозрение в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенном по предварительному сговору.

Четверо подозреваемых взяты под стражу без права освобождения под залог. Правоохранители также разыскивают других возможных участников схемы и людей, которые могли воспользоваться этими услугами.

Житель Полтавы продавал фиктивные справки за тысячи долларов: что известно?

В Полтаве дельца приговорили за соучастие в продаже фиктивных справок МСЭК. Эти документы позволяли военнообязанным получать отсрочки.

В течение нескольких лет 53-летний мужчина участвовал в схемах, позволявших уклоняться от мобилизации. Полтавчанину сначала назначили условное наказание, но позже суд пересмотрел дело и назначил тюремное заключение.

Это уже вторая судимость мужчины. Впервые за содействие в изготовлении фиктивных справок он был наказан в феврале 2021 года.

За свои "услуги" мужчина брал четыре тысячи долларов. Для схемы использовались фиктивные медицинские бланки, в которые вносилась информация о состоянии здоровья.