Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як правоохоронці викрили злочинну схему?

За даними слідства, до схеми були причетні двоє лікарів, водій, операторка комп'ютерного набору обласного медзакладу та цивільний спільник.

Вони допомагали військовозобов'язаним оформлювати фіктивні документи про інвалідність для отримання відстрочки від мобілізації.

Водій і цивільний спільник шукали "клієнтів" та скеровували їх до потрібних медиків. Ті, за версією слідства, оформлювали фіктивні діагнози та медичні висновки, на підставі яких видавали направлення до обласного медичного центру.

Правоохоронці викрили зловмисників на Харківщині / Фото Офісу Генпрокурора

Операторка комп'ютерного набору реєструвала підроблені документи в електронній системі та передавала їх на розгляд експертної комісії.

На підставі цих документів військовозобов'язаним встановлювали групу інвалідності, яка давала право на відстрочку від мобілізації.

Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучено понад 243 тисячі доларів США, близько 750 тисяч гривень, понад 50 тисяч євро та 700 фунтів стерлінгів. За курсом НБУ загальна сума вилучених коштів перевищує 14,3 мільйона гривень,

– заявили в Офісі Генпрокурора.

П'ятьом учасникам схеми повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчиненому за попередньою змовою.

Чотирьох підозрюваних взяли під варту без права застави. Правоохоронці також шукають можливих інших учасників схеми та людей, які могли скористатися послугами.

Мешканець Полтави продавав фіктивні довідки за тисячі доларів: що відомо?

У Полтаві ділка засудили за співпрацю щодо продажу фіктивних довідок МСЕК. Ці документи дозволяли військовозобов'язаним отримувати відстрочки.

Протягом кількох років 53-річний чоловік брав участь у схемах, які дозволяли ухилятися від мобілізації. Полтавцю спочатку призначили умовне покарання, але пізніше суд переглянув справу та призначив ув'язнення.

Це вже друга судимість чоловіка. Уперше за сприяння у виготовленні фіктивних довідок він отримав покарання у лютому 2021 року.

За свої "послуги" чоловік брав чотири тисячі доларів. Для схеми використовувалися фіктивні лікарські бланки, куди вносилася інформація про стан здоров’я.