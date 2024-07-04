В России задержали военного преступника Городилова, причастного к резне в Буче

В Рязани задержали российского полковника Артема Городилова, ответственного за убийства в Буче. ФСБ подозревает его в мошенничестве в особо крупном размере.

Полковник Городилов причастен к ряду жестоких военных преступлений, в частности к убийствам мирных жителей в Буче и Ирпене. Как передают пропагандистские СМИ, командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова передали представителям Главного военного следственного управления России.

Артем Городилов и его преступления

В настоящее время Городилову приписывают дело по особо большому размеру мошенничества. Однако точных деталей российская сторона не разглашает. Согласно Уголовному кодексу России, размер крупных хищений составляет около одного миллиона.

К тому же Артем Городилов подпадает под санции ряда стран и является фигурантом в военных преступлениях. По данным расследования New York Times, подполковнику Городилову инкриминируют убийство мирных жителей в Буче и Ирпене.

Резня в Буче

Журналисты New York Times дополнительно установили, что к ужасным событиям в Буче причастны военные 234-го десантно-штурмового полка из Пскова. К тому времени руководителем полка был сам Городилов. В марте 2022 года десатный раздел убил десятки гражданских жителей. Людей цинично расстреляли на улице Яблоневой.

Оккупанты использовали мобильные устройства убитых для звонков в Россию. Именно так медийщикам удалось найти виновников резни. Среди них журналисты обнаружили двух российских военных, принадлежавших к 234-му полку.

Ранее стало известно, что российский оккупант Шишимарин приговорен к пожизненному за убийство гражданскому.