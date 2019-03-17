Преступника всегда тянет на место преступления, – Чубаров о визите Путина в Крым

"Международный преступник", "вор" и "бандит" – именно такими словами глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал президента РФ Владимира Путина.

Такая реакция Чубарова спровоцирована новостью о том, что 18 марта Путин собирается посетить оккупированный Россией Крым для того, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях к 5 годовщине аннексии полуострова.

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Общеизвестно, что преступника всегда тянет на место совершения им преступления. Путин подтверждает эту аксиому с завидным упорством, снова и снова посещая Крым, преступно захваченный им в феврале – марте 2014 года. Международный преступник, вор и бандит Путин завтра будет ходить по моей родной земле, на которую я не могу уже ступить вот уже 1716-й день,

– подчеркнул глава Меджлиса.

Чубаров также выразил уверенность в том, что преступления Путина, которые, в частности, касаются Крыма, приведут его на скамью подсудимых Международного трибунала.

"Путин мечется как палач, который осознает неизбежность человеческой казни за совершенные им преступления. Завтра, когда Путин, находясь в Крыму, будет искать успокоение в среде своих подельников по преступлению и изображать "торжество по случаю воссоединения", в сотнях тысячах крымских семьях его имя будет предано проклятию", – добавил Чубаров.

Отметим, что это будет уже третий визит Путина в Крым за последнее время. Так, президент России посещал аннексированный полуостров 4 августа 2018 года. Там он посетил вечер-открытие Второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

Уже вскоре после этого, 23 ноября 2018 года, Путин прилетел в Крым, чтобы обсудить тему "будущего России".

Что известно об аннексии Крыма Россией?В конце февраля 2014 года переброшенные из России и с крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".



16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.



Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.