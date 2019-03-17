Злочинця завжди тягне на місце злочину, – Чубаров про візит Путіна до Криму

"Міжнародний злочинець", "злодій" і "бандит" – саме такими словами глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав президента РФ Володимира Путіна.

Така реакція Чубарова спровокована новиною про те, що 18 березня Путін збирається відвідати окупований Росією Крим для того, аби взяти участь в урочистих заходах до 5 річниці анексії півострова.

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Загальновідомо, що злочинця завжди тягне на місце скоєння ним злочину. Путін підтверджує цю аксіому із завидною завзятістю, знову і знову відвідуючи Крим, злочинно захоплений ним у лютому – березні 2014 року. Міжнародний злочинець, злодій і бандит Путін завтра буде ходити по моїй рідній землі, на яку я не можу вже ступити ось уже 1716-й день,

– наголосив глава Меджлісу.

Чубаров також висловив впевненість у тому, що злочини Путіна, які, зокрема, стосуються Криму, приведуть його на лаву підсудних Міжнародного трибуналу.

"Путін метається як кат, який усвідомлює неминучість людської кари за скоєні ним злочини. Завтра, коли Путін, перебуваючи в Криму, буде шукати заспокоєння в середовищі своїх подільників по злочину і зображати "торжество з нагоди возз'єднання", в сотнях тисячах кримських сім'ях його ім'я буде подано прокляттю", – додав Чубаров.

Зазначимо, що це буде вже третій візит Путіна до Криму за останній період часу. Так, президент Росії відвідував анексований півострів 4 серпня 2018 року. Там він відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".

Вже невдовзі після цього, 23 листопада 2018 року, Путін прилетів до Криму, щоб обговорити тему "майбутнього Росії".

Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".



16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.



Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.