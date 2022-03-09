Преступность в Киеве снизилась в 5 – 6 раз, – Геращенко

На подконтрольной Украине территории проблем с мародерами почти нет. Антон Геращенко упомянул лишь несколько случаев в Киеве.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает 24 канал.

Важно Путин проиграл в тот день, когда решил на нас напасть – Геращенко

К мародерам люди применили физическую силу и с тех пор мародерства у нас нет.

Я вижу отчеты. Чтобы вы понимали, преступность в Киеве снизилась в 5 – 6 раз,

– сказал Геращенко.

Он связывает это с тем, что:

стало меньше людей;

многие преступники являются патриотически настроенными гражданами и ушли в терроборону.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сказал, что пока Киев живет в условиях военного положения, мародеров будут обезвреживать без предупреждения.

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