Преступность в Киеве снизилась в 5 – 6 раз, – Геращенко
9 марта 2022 , 09:14Читати новину українською
На подконтрольной Украине территории проблем с мародерами почти нет. Антон Геращенко упомянул лишь несколько случаев в Киеве.
Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает 24 канал.
Важно Путин проиграл в тот день, когда решил на нас напасть – Геращенко
К мародерам люди применили физическую силу и с тех пор мародерства у нас нет.
Я вижу отчеты. Чтобы вы понимали, преступность в Киеве снизилась в 5 – 6 раз,
– сказал Геращенко.
Он связывает это с тем, что:
- стало меньше людей;
- многие преступники являются патриотически настроенными гражданами и ушли в терроборону.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сказал, что пока Киев живет в условиях военного положения, мародеров будут обезвреживать без предупреждения.
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