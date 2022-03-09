Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає 24 канал.
Важливо Путін програв у той день, коли вирішив на нас напасти, – Геращенко
До мародерів люди застосували фізичну силу і відтоді мародерства у нас немає.
Я бачу звіти. Щоб ви розуміли, злочинність у Києві знизилась у 5 – 6 разів,
– сказав Геращенко.
Він пов'язує це з тим, що:
- стало менше людей;
- багато злочинців є патріотично налаштованими громадянами і пішли у тероборону.
Раніше мер Києва Віталій Кличко сказав, що поки Київ живе в умовах воєнного стану, мародерів будуть знешкоджувати без попередження.
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