В России с января по август 2024 года зафиксировали более 400 тысяч тяжких или особо тяжких преступлений, это самый высокий показатель за последние 13 лет.

Больше всего количество тяжких и особо тяжких преступлений растет в южных, западных регионах и в Московской области, пишут в российских СМИ.

Смотрите также Россия совершила не менее 137 тысяч военных преступлений в Украине, – Зеленский обратился к миру

Преступность среди россиян растет

Россия превзошла свой предыдущий рекорд преступной активности, установленный в 2011 году, когда было зарегистрировано 426 000 случаев.

Статистика свидетельствует о росте с 14 700 зарегистрированных инцидентов в январе – августе 2021 года до 16 400 за тот же период в 2024 году. Эта тенденция к росту вызывает тревогу как среди власти, так и среди общественности.

Также сообщается, что в российской Брянской области с января по август 2024 года было совершено 2731 тяжких и особо тяжких преступлений. Такого показателя в регионе не было за последние 11 лет.

Важно! Вторжение в Украину и репатриация бывших заключенных из зоны боевых действий являются существенными факторами, влияющими на уровень преступности в стране.

Кроме того, среди факторов, влияющих на преступность является "организованная преступность, больше диверсий, наркотических, террористических, экстремистских преступлений и преступлений против собственности".

Напомним, что ранее в СМИ писали, что Россия отправила так много людей на войну, что уровень преступности в стране начал падать. Правда, это временное явление, ведь бывшие заключенные, которые побывали в зоне так называемой "спецоперации", возвращаются к гражданской жизни и снова совершают преступления.