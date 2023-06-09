Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что Путину абсолютно неважно количество жертв.

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Цинизма России нет предела

Владимир Путин совершенно отбитый диктатор. Все диктаторы, пребывая определенный срок в должности, приходили к тому, что нужна война, вокруг только враги и нужно войти в историю.

Все к этому приходили, а чем это кончалось мы знаем,

– сказал политтехнолог.

Президент России до конца не будет понимать, какие страшные преступления он совершил и когда к нему придут, будет думать, что это какой-то фарс, постановка и такого быть не может, ведь он "вечный властитель".

"Председатель России вообразил себя "сверхчеловеком" и думает, что он прислан на Землю лидер, который должен вписать золотыми буквами свое имя в историю. К счастью, закончит он трагически", – отметил Тизенгаузен.

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Важный визит Зеленского в Херсон

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский полная противоположность циничному диктатору. Он едет в затопленный в результате подрыва ГЭС Херсон, чтобы поддержать свой народ.

Обратите внимание! Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует посещать Херсонскую область.

Это показывает отношение президентов к страшной катастрофе. Главе Кремля безразлично сколько людей умрет и что будет с территорией. Он способен лишь говорить, что якобы собирается спасать людей и заботиться о них.

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