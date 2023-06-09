Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що Путіну абсолютно неважлива кількість жертв.
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Цинізму Росії немає меж
Владімір Путін абсолютно відбитий диктатор. Всі диктатори, перебуваючи певний термін на посаді, приходили до того, що потрібна війна, навколо лише вороги й треба ввійти в історію.
Всі до цього приходили, а чим це закінчувалось ми знаємо,
– сказав політтехнолог.
Президент Росії до кінця не розумітиме, які страшні злочини він скоїв й коли до нього прийдуть думатиме, що це якийсь фарс, постановка й такого бути не може, адже він "вічний володар".
"Очільник Росії уявив себе "надлюдиною" й думає, що він присланий на Землю лідер, який повинен вписати золотими буквами своє ім'я в історію. На щастя, закінчить він трагічно", – зазначив Тизенгаузен.
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Важливий візит Зеленського у Херсон
Водночас президент України Володимир Зеленський повна протилежність цинічному диктатору. Він їде у затоплений внаслідок підриву ГЕС Херсон, щоб підтримати свій народ.
Це показує ставлення президентів до страшної катастрофи. Очільнику Кремля байдуже скільки людей помре й що буде з територією. Він здатний лише говорити, що нібито збирається рятувати людей і піклуватися про них.
Росіяни підірвали Каховську ГЕС: останні новини
- Станом на 8 червня рівень води на Каховському водосховищі опустився нижче за так звану "мертву точку". Тепер Запорізька АЕС не може брати звідти воду.
- В Україні створять нові магістральні водогони, аби забезпечити постачання води до населених пунктів, які через підрив Росією Каховської ГЕС ризикують залишитися без водопостачання. На будівництво витратять 1,5 мільярда гривень.
- Служби безпеки України перехопила телефонну розмову окупантів, у якій вони розповідають, що Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група.