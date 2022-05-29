Превратили оккупантов в факелы: ССО показали, как горит вражеский "Тайфун" с личным составом

Украинские защитники и защитницы ежедневно дают достойный отпор российским оккупантам. Наши воины уничтожают врага и их технику.

ВСУ продолжают уничтожать российских захватчиков

Один из молниеносных моментов уничтожения орков был снят на видео. На нем операторы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины уничтожили в Херсонской области вражеский КамАЗ "Тайфун" с личным составом противника. Все сгорело в мгновение ока, превратившись в факелы.

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Вот вам очередной пример удачной засады, проведенной операторами ССО Украины,

– говорится в сообщении.

Так, во враждебном тылу Херсонской области украинские воины вышли на пути проезда российской военной техники. Операторы ССО Украины заменяли участок дороги и дождались, когда там ехал грузовик с оккупантами. Тогда дистанционно взорвали заложенную взрывчатку.

В результате – полностью уничтожена техника и личный состав противника.

Момент уничтожения вражеского "Тайфуна" с личным составом: смотрите видео

Свежие потери врага

: сегодня утром наши защитники показали новое искусное уничтожение оккупантов – "колыбельное видео", которое нравится каждому украинцу. Как только служащие ВСУ увидели вражескую технику, почти сразу отправили ей "подарок". Удар нанес пожар, а транспорт начал ехать в другую сторону.

ВСУ ежедневно приближают нашу победу, нанося оккупантам значительные потери. Так, по состоянию на 95-й день полномасштабной войны украинские воины ликвидировали 30 150 российских кафиров , а количество уничтоженной вражеской техники считают сотнями и тысячами.

личного состава – около 30 150 человек;

танков – 1338 единиц;

боевых бронированных машин – 3 270 единиц;

артиллерийских систем – 631 единица;

реактивных систем залпового огня – 203 единицы;

средств противовоздушной обороны – 93 единицы;

самолетов – 207 единиц;

вертолетов – 174 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 504 единицы;

крылатых ракет – 116 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2240 единиц;

специальной техники – 48 единиц.

При этом следует помнить, что цифры ориентировочные. Активные боевые действия продолжаются ежеминутно, поэтому назвать точное количество ликвидированных кафиров и уничтоженной техники просто невозможно. Впрочем, это не может не радовать, ведь убитых захватчиков может быть гораздо больше.

К теме – 95-й день войны. Оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео