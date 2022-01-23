Президент Армении подал в отставку

Армянский президент Армен Саркисян объявил, что уходит в отставку. Он находился в кресле главы государства с апреля 2018 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Армении. В нем Саркисян объяснил, что побудило его принять такое решение.

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Почему президент Армении уходит с должности

Политик заявил, что как президент он не имел необходимых инструментов для "влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики в непростое для страны и народа время". Мол, институт главы государства не должен быть объектом сплетен и теорий заговора в то время, когда требуется национальное единство. Ведь это, подчеркнул Саркисян, отвлекает граждан от важнейших вопросов.

Саркисян утверждает, что решение – не эмоциональное

Президент заверил, что его решение об отставке отнюдь не эмоциональное, а наоборот – "придерживается определенной логики". Кроме того, политик пожаловался, что он, а порой и его родные, становились мишенью для "разных политических групп".

Их интересуют не столько достижения на благо страны, сколько мое прошлое. Эта "забота" выходит за рамки морали, в конце концов, непосредственно влияя на мое здоровье,

– объяснил Саркисян.

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