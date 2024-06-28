Президент Болгарии не поедет на саммит НАТО: это связано с Украиной

Страны НАТО поддерживают Украину в ее борьбе против России. В то же время президент Болгарии не будет присутствовать на саммите Альянса из-за того, что не поддерживает помощь Украине.

Президент Болгарии Румен Радев, который имеет пророссийские взгляды, отказался возглавлять болгарскую делегацию на саммите НАТО в Вашингтоне. Это произошло из-за "позиции, которую он должен отстаивать по помощи Украине".

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Он не согласен с некоторыми положениями

В канцелярии Радева отметили, что в предложении об участии в саммите НАТО для президента Болгарии упоминалось, что он должен "представить рамочные позиции", принятые правительством, и на их основе "утвердить и/или одобрить" документы.

Глава государства не согласен с отдельными положениями рамочных позиций, принятых Советом министров, касающихся обязательств, которые наша страна берет на себя в связи с войной в Украине, – говорится в сообщении.

В то же время не детализировали о чем именно идет речь.

Сообщили, что спор об этом шел несколько дней. Правительство постановило отправить на саммит исполняющего обязанности премьер-министра Димитара Главчева параллельно с Руменом Радевым.

Конституция Болгарии предусматривает, что страну на международном уровне должна представлять исполнительная власть, лицом которой сейчас является Димитар Главчев.

Ранее президент Болгарии выражал возмущение относительно возможности разрешить Украине удары по территории России из-за угрозы "ядерного Армагеддона".