Президент Болгарії Румен Радєв, який має проросійські погляди, відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО у Вашингтоні. Це сталось через "позицію, яку він має відстоювати щодо допомоги Україні".

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Він не погоджується з деякими положеннями

У канцелярії Радєва зазначили, що у пропозиції щодо участі в саміті НАТО для президента Болгарії згадувалось, що він має "представити рамкові позиції", ухвалені урядом, і на їхній основі "затвердити та/або схвалити" документи.

Глава держави не погоджується з окремими положеннями рамкових позицій, ухвалених Радою міністрів, що стосуються зобов'язань, які наша країна бере на себе у зв'язку з війною в Україні, – мовиться в повідомленні.

Водночас не деталізували про що саме йдеться.

Повідомили, що суперечка щодо цього точилась кілька днів. Уряд постановив відправити на саміт виконувача обов’язків прем’єр-міністра Дімітара Главчева паралельно з Руменом Радєвим.

Конституція Болгарії передбачає, що країну на міжнародному рівні має представляти виконавча влада, обличчям якої наразі є Дімітар Главчев.

Раніше президент Болгарії висловлював обурення щодо можливості дозволити Україні удари по території Росії через загрозу "ядерного Армагеддону".