Президент Бразилии предлагает отдать Крым России, чтобы прекратить войну

Президент Бразилии сделал крайне циничное и абсурдное заявление. Луис Инасиу Лула да Силва предлагает, чтобы Украина отдала России Крым.

Об этом президент Бразилии заявил на встрече с журналистами 6 апреля. Также он цинично добавил, что Владимир Зеленский "не может хотеть всего".

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Лидер Бразилии предлагает Украине отказаться от Крыма

Президент Бразилии предложил Украине отказаться от Крыма в пользу России, чтобы прекратить войну.

(Президент России Путин) не может захватить территорию Украины. Возможно, поговорим о Крыме. Но о том, что он еще вторгся, он должен думать. Зеленский тоже не может хотеть всего,

– цинично заявил Луис Инасиу Лула да Силва.

Также он добавил, мол, мир нуждается в покое. Поэтому "должны найти решение".

Вся Украина, как и президент, хочет только одного – чтобы кровавые российские террористы раз и навсегда покинули нашу территорию и перестали убивать невинных людей. Поэтому такие абсурдные заявления чиновников играют только на руку главарю оккупантов Путину и совсем не преследуют цель мира и спокойствия, в котором так нуждается мир.

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Неужели Бразилия готова приютить Пушилина

Интересно, что перед таким скандальным заявлением Луиса Инасиу Лула да Силва СМИ сообщали, что главарь боевиков квазиреспублики Пушилин приобрел в Бразилии, в частности, в Гаропаба-ду-Суле, земельный участок площадью 500 квадратных метров.

Интересно, что запрос на регистрацию земли поступил еще 11 ноября 2022 года. Его подписал сам Пушилин.

Заметим, что в документе, которым владеют журналисты, главарь боевиков – бразилец. Не исключено, что он променял паспорт псевдореспублики на гражданство этого государства.