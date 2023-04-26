Не понимает очевидного: президент Бразилии говорит, что "напрасно искать виновных" в войне в Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва продолжает выдавать заявления о том, что "не все так однозначно" в войне, которую Россия ведет против Украины. По его словам, виновных в российской агрессии якобы "бесполезно искать".

Лула да Силва снова решил заговорить о переговорах между Украиной и Россией. При этом не обошлось без циничных заявлений о временно оккупированном Крыму.

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Переговоры, Крым и "не все так однозначно": чем снова отличился бразильский президент

Лула да Силва считает, что не нужно сейчас искать виновных в том, что Россия начала полномасштабную войну против Украины. По его мнению, это не столь очевидно. Однако политик снова решил начать говорить о переговорах, даже в этом контексте.

Ошибка произошла, война началась. Сейчас бесполезно продолжать говорить, кто прав, а кто виноват, нужно, чтобы война прекратилась. Вы будете обсуждать сведение счетов только тогда, когда они перестанут стрелять,

– говорит Силва.

Бразильский президент, известный своими неоднозначными заявлениями об Украине, не обошел своим вниманием и вопрос временно оккупированного Крыма. По его словам, этот вопрос должны решать Украина и Россия.

Президент Бразилии уже не впервые упоминает о Крыме

В соответствии с международным правом Автономная республика Крым является неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах. Среди них эти границы признала Бразилия. Украинские власти неоднократно отмечали, что Крым не может быть объектом переговоров с Россией, поскольку в 2014 году произошла незаконная аннексия.

Накануне Лула да Силва заявил, что Украина и Владимир Зеленский в частности "не могут хотеть всего", поэтому посоветовал Украине "отдать" временно оккупированный Крым России - то есть признать захват законным. Это, по его словам, нужно для окончания войны. В МИД Украины резко раскритиковали такие высказывания политика и подчеркнули, что Украина не торгует своими территориями.

Затем президент Бразилии в США с призывами "прекратить поощрять войну", в украинском МИД пригласили Луиса Инасиу Лула да Силва посетить Украину.

Но впоследствии бразильский президент осудил агрессию России против Украины. Он сказал, что осуждает "нарушение территориальной целостности Украины", однако добавил, что считает возможным достижение мира между Украиной и Россией "с помощью нейтральных стран".