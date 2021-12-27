Президент Чехии боится новых терактов в Европе после выхода войск США из Афганистана

Президент Чехии Милош Земан не исключает, что в Европе возможны новые террористические акты. Такой риск существует после того, как США вывели свой воинский контингент из Афганистана. Именно из-за этого значительно ухудшилась геополитическая ситуация.

Такое мнение президент Земан высказал в рождественском обращении к чехам. Из-за ситуации в Афганистане, считает политик, в Европу хлынут миграционные потоки.

Ранее Президент Чехии Земан назначил нового премьера, находясь в стеклянном боксе

Ситуация в Афганистане может усилить риск терактов

Этот "афганский Мюнхен", судя по всему, приведет к усилению миграционных потоков из Афганистана, но прежде всего к усилению риска, в том числе в Европе, новых террористических атак, подобных атакам на нью-йоркских "близнецов",

– сказал Земан.

Отметим, что талибы, которые в августе 2021 года пришли к власти в Афганистане, хотят, чтобы их признали на уровне ООН. Генассамблея Организации в этом желании боевикам отказала.

США готовы на переговоры с талибами за гуманитарный кризис

Между тем в Афганистане – гуманитарный и экономический кризис. Из-за этого США, которые не признают правительство "Талибана", готовы проводить переговоры с боевиками. Ранее Вашингтон заявил, что готов выделить Кабулу 144 миллиона долларов помощи.

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Что известно о выводе войск США из Афганистана:

О полном выводе американского контингента из Афганистана Джо Байден заявил весной 2021 года.

Символическая дата завершения вывода должна была быть 11 сентября 2021 года.

Однако уже 30 августа Пентагон сообщил о завершении вывода войск США с территории Афганистана.

Глава Белого дома подчеркнул, что не жалеет о таком решении.

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