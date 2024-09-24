Говорил о "временной" оккупации части Украины: МИД ответил президенту Чехии на возмутительное заявление

МИД выступил против "половинчатых решений" на фоне заявления президента Чехии Петра Павела, который заявлял о возможности "временной" оккупации некоторых территорий Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины.

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В МИД отреагировали на заявление о возможности временно оставить под оккупацией часть территории Украины

В министерстве говорят, что вывод российских оккупационных войск со всей территории Украины является обязательным пунктом Формулы мира президента Владимира Зеленского.

Подчеркиваем, что не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизнях, свободу, общие ценности, справедливость за российские преступления, восстановление международного мира и безопасности. В этом контексте временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочат войну,

– говорится в заявлении МИД.

Там также призвали к объединению усилий для воплощения Формулы мира, усиления давления на Россию, чтобы "принудить ее к справедливому миру", освобождения территорий Украины и уважения к международному праву.

"Это реалистичный сценарий, который мы способны воплотить совместными усилиями", – убеждены в МИД.