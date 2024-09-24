Про це повідомили в пресслужбі зовнішньополітичного відомства України.

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В МЗС відреагували на заяву про можливість тимчасово залишити під окупацією частину території України

В міністерстві кажуть, що виведення російських окупаційних військ з усієї території України є обов'язковим пунктом Формули миру президента Володимира Зеленського.

Наголошуємо, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну,

– ідеться в заяві МЗС.

Там також закликали до об'єднання зусиль для втілення Формули миру, посилення тиску на Росію, щоб "примусити її до справедливого миру", звільнення територій України та поваги до міжнародного права.

"Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями", – переконані у МЗС.