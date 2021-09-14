Президент Чехии Милош Земан госпитализирован: в каком он состоянии

Президента Чехии Милоша Земана 14 сентября доставили в Центральный военный госпиталь Праги. Политик может провести на больничной койке длительное время.

По данным СМИ, он пройдет регулярное обследование здоровья. Точные причины госпитализации чешского главы не разглашаются.

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Однако известно, что 76-летний президент Чехии страдает невропатией ног, поэтому он вынужден передвигаться на инвалидном кресле.

Кроме этого, Земан жаловался на слабый слух и пониженное артериального давления. Также политик страдает сахарным диабетом.

Накануне в этот же госпиталь попал экс-глава чешского государства Вацлав Клаус. Его госпитализировали с высоким артериальным давлением.

Что известно про Милоша Земана

Земан известен своей прокремлевской позицией.

Он поддержал оккупацию Крыма, а также просил снять санкции с России.

В 2013 году стал президентом Чехии, а в 2018 его переизбрали.

. Земан прибыл в медицинское учреждение самостоятельно. Вскоре за ним туда приехала его жена Ивана.