Президент Чехии назвал трансгендерных людей "абсолютно отвратительными": вспыхнул скандал

В Чехии вспыхнул скандал из-за заявления президента Милоша Земана. Он сравнил смену пола с членовредительством и назвал трансгендерных людей "совершенно отвратительными".

Земан заметил, что"может понять гомосексуалистов и лесбиянок". Однако к трансгендерным людям относится отрицательно.

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Также он раскритиковал феминисток и движение Me Too, которое направлено против сексуального насилия и домогательств.

Каждая хирургическая операция – это риск. И для меня трансгендеры абсолютно отвратительны,

– сказал он.

Скандалы с политиками: последние новости

Глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок вынужден был подать в отставку из-за скандала, в который попал. Он нарушил карантинные ограничения, целуясь с помощницей.

Нардеп от партии ОПЗЖ Илья Кива заявил, что хочет, чтобы в Украине запретили чествовать дивизию СС Галичина. Добавил, что он готов "их выткапывать и вешать".

В Одессе депутат от "партии Шария" Нина Исаченко отказалась говорить на украинском в сессионном зале. Из-за этого разгорелся скандал.

. Земан во второй раз стал президентом Чехии в 2018 году. Стоит заметить, что в Европе относительно него разные мнения. В частности, этому поспособствовало его решение во время миграционного кризиса в Европе. Земан выступал против допуска мусульманских беженцев в страну, ведь те якобы могли быть террористами.