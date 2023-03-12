Во время телефонного разговора, кроме предстоящей встречи, президенты Павел и Зеленский обсудили поддержку Чехией Украины на следующие месяцы. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Чехии Маркета Жегакова.

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Зеленский хотел провести телефонный разговор как можно скорее

Отметим, что Петр Павел официально стал президентом Чехии 9 марта. По словам Жегаковой, Владимир Зеленский был заинтересован в том, чтобы звонок состоялся как можно скорее после инаугурации его коллеги. В частности, для того чтобы поздравить Павла со вступлением в должность.

Они обсудили возможный визит президента Павла на Украину и договорились, что он состоится в апреле. Темой также была поддержка Украины Чехией в последующие месяцы,

– сказала Маркета Жегакова.

О чем еще говорили президенты

Владимир Зеленский сообщил, что не только визит и поддержка были темой разговора двух президентов. Также они:

обсуждали интеграцию Украины в Европейский Союз,

обсудили ситуацию на фронте в Украине и потребности безопасности нашего государства,

договорились о дальнейшем сотрудничестве стран.

Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с российской агрессией!

– подчеркнул Президент Украины.

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