Під час телефонної розмови окрім майбутньої зустрічі президенти Павел та Зеленський обговорили підтримку Чехією України на наступні місяці. Про це повідомила прессекретар президента Чехії Маркета Жегакова.

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Зеленський хотів провести телефонну розмову якомога швидше

Зазначимо, що Петр Павел офіційно став президентом Чехії 9 березня. За словами Жегакової, Володимир Зеленський був зацікавлений, щоб дзвінок відбувся якомога швидше після інавгурації його колеги. Зокрема, для того, щоб привітати Павла зі вступом на посаду.

Вони обговорили можливий візит президента Павла в Україну і домовилися, що він відбудеться в квітні. Темою також була підтримка України Чехією в наступні місяці,

– сказала Маркета Жегакова.

Про що ще говорили президенти

Володимир Зеленський повідомив, що не лише візит та підтримка були темами розмови двох президентів. Також вони:

обговорювали інтеграцію України до Європейського Союзу,

обговорили ситуацію на фронті в Україні та потреби безпеки нашої держави,

домовилися про подальшу співпрацю країн.

Підтримка Чехії важлива для України у боротьбі з російською агресією!

– наголосив Президент України.

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