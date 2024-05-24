Президент Чехии попал в ДТП на мотоцикле
Президент Чехии Петр Павел травмировался во время езды на мотоцикле. В то же время отмечают, что травмы не являются серьезными.
Чешский президент Петр Павел обращался к врачам из-за того, что получил травму, когда ехал на мотоцикле. Неизвестно, когда именно это произошло.
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Травмы несерьезные
Как указано в сообщении, травмы Петра Павела не являются серьезными, хотя и требуют "непродолжительного наблюдения в Центральном военном госпитале в Праге".
Мы сообщим больше информации, когда она станет доступной, – добавили в канцелярии.
Представительница центрального военного госпиталя Итка Зинке подтвердила, что президент проходил у них обследование. Пресс-секретарь президента Вит Коларж сообщил Чешскому телевидению, что Павел, вероятно, останется в больнице на несколько дней.
Несчастный случай произошел на закрытой спортивной трассе. Полиция его не расследует.
Президент Чехии о цели Путина в Украине
- В России в марте 2024 года прошли выборы на пост президента страны-агрессора. Чешский президент Петр Павел рассказал, какая главная цель Владимира Путина в войне против Украины после переизбрания.
- Российский диктатор Владимир Путин после переизбрания на очередных "выборах" может сконцентрироваться на полном захвате оккупированных территорий. В частности, на Донбассе.
- При этом чешский президент отметил, что война в Украине не закончится быстро, "поскольку ни Россия, ни Украина не способны достичь поставленных целей".