Окно возможностей для Украины закроется до конца года, – президент Чехии удивил заявлением
Источник:The New York Times
Президент Чехии заявил, что "окно возможностей" Украины для достижения военного прогресса до конца этого года якобы закроется. И это станет отправной точкой для переговоров.
На саммите НАТО в Вильнюсе президент Чехии Петр Павел заявил, что окно возможностей Украины для достижения военного прогресса "более или менее закроется до конца этого года".
Смотрите также Польша готова отправить своих военных в Украину: Дуда назвал, при каких условиях
Петр Павел считает, что поддержка Запада Украины может снизиться
Петр Павел считает, что предстоящие выборы в США и других странах могут означать, что союзники не смогут сохранять нынешний уровень поддержки Украины.
По его словам, в следующем году "мы увидим очередное снижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия".
Все, что будет достигнуто к концу этого года, станет отправной точкой для переговоров,
– заявил он.
Его замечания контрастируют с заявлениями других лидеров на саммите, которые предположили, что военная поддержка Украины в ближайшем будущем будет продолжаться на том же уровне.
Это не первое подобное заявление от Петра Павла
- В марте во время интервью президент Чехии заявил, что Украина будет иметь только одну попытку для большого контрнаступления. Тогда политик тоже заявил, что "окно возможностей" для Украины открыто только в 2023 году. Своими словами Петр Павел пытался ускорить поставки оружия для Украины, чтобы контрнаступление ВСУ было успешным.
- Однако в мае 2023 года президент также сделал похожее заявление, заявив, что "в этом году будет только один шанс" для контрнаступления, поэтому он должен быть успешен.
- Стоит отметить, что Петр Павел отмечает, что "никогда бы не отважился" посоветовать Украине отказаться от своих территорий. Он считает, что это решение могут принимать только украинцы.