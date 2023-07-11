Окно возможностей для Украины закроется до конца года, – президент Чехии удивил заявлением

Президент Чехии заявил, что "окно возможностей" Украины для достижения военного прогресса до конца этого года якобы закроется. И это станет отправной точкой для переговоров.

На саммите НАТО в Вильнюсе президент Чехии Петр Павел заявил, что окно возможностей Украины для достижения военного прогресса "более или менее закроется до конца этого года".

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Петр Павел считает, что поддержка Запада Украины может снизиться

Петр Павел считает, что предстоящие выборы в США и других странах могут означать, что союзники не смогут сохранять нынешний уровень поддержки Украины.

По его словам, в следующем году "мы увидим очередное снижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия".

Все, что будет достигнуто к концу этого года, станет отправной точкой для переговоров,

– заявил он.

Его замечания контрастируют с заявлениями других лидеров на саммите, которые предположили, что военная поддержка Украины в ближайшем будущем будет продолжаться на том же уровне.

Это не первое подобное заявление от Петра Павла