На этой неделе президент должен наложить вето на градоразрушительный закон №5655, – Продан
Источник:Оксана Продан
Вето президента на скандальный законопроект №5655 о градостроительной реформе может быть наложено на этой неделе – до 29 января.
Об этом заявила советница главы Ассоциации городов Украины, народный депутат VII и VIII созывов, председатель Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця" Оксана Продан.
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"На этой неделе ожидается вето на градоразрушительный проект №5655. Сегодня ровно 40 дней, как едва протянутый в парламенте скандальный законопроект №5655 ожидает вето президента. И президент свое слово вчера сказал: "Эта неделя будет временем соответствующих решений. Уже подготовленных. То, что касается отношений между центральной властью и регионами". Следовательно, на этой неделе местное самоуправление получит вето на 5655, которого ждет с прошлого года. Уверены, что президент после своего заявления это вето наложит", – отметила Продан.
Она подчеркнула, что наложение вето на скандальный законопроект уменьшит количество поводов для обвинений чиновников в коррупции.
Вето нужно не только местному самоуправлению, архитекторам и общественности, но и центральным властям, чтобы минимизировать коррупционные поводы. Уже пора на 40-й день помянуть этот разрушительный закон и в течение недели отправить его в помойку. Навсегда. Неделя скандалов должна смениться неделей положительных новостей. Вето на 5655 – одно из таких,
– подчеркнула Оксана Продан.
Кратко о скандальном законопроекте №5655
- Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности" 13 декабря.
- 19 декабря проект был передан на подпись президенту. В то же время более 42 000 украинцев подписали петицию главе государства с просьбой применить право вето к градостроительному закону.
- Аналогичные обращения подписали более 1000 депутатов местных советов, десятки общественных организаций и представители ведущих СМИ