Президент Еврокомиссии едет в Венгрию: будет говорить с Орбаном о нефтяном эмбарго
Источник:Эрик Мамер
Венгрия продолжает блокировать 6-й пакет санкций ЕС против России, который включает эмбарго на нефть. Убедить Будапешт, вероятно, решила лично президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен 9 мая отправилась в Будапешт
Эрик Мамер, пресс-секретарь президента Еврокомиссии, сообщил, что Урсула фон дер Ляйен 9 мая отправилась в Будапешт. Там она проведет встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.
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Пресс-секретарь Урсулы фон дер Ляйен сообщил в социальных сетях, что президент Еврокомиссии обсудит с Орбаном вопросы, связанные с европейской безопасностью поставок энергоресурсов.
Президент Урсула фон дер Ляйен сегодня после обеда отправляется в Венгрию для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Они обсудят вопросы, связанные с европейской безопасностью поставок энергоресурсов,
– говорится в сообщении Мамера.
Венгрия блокирует санкции против России
- Европейская комиссия еще 4 мая подготовила проект 6-го пакета санкций против России из-за военной агрессии против Украины. Чтобы санкции вступили в силу, их должны поддержать страны Европейского Союза.
- В новом пакете санкций Еврокомиссия предлагает ввести эмбарго на российскую нефть. Также под санкции может попасть и российский Сбербанк, который хотят отключить от системы SWIFT.
- Кроме того, санкции будут введены против военных руководителей, причастных к зверствам на Киевщине, и запретят работу пропагандистов.
- 5 мая представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза почти пришли к согласию в отношении 6-го пакета санкций, направленных против России.
- Но санкции против России подверг критике друг Владимира Путина – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он назвал новый пакет санкций против России "исторической ошибкой".
- По его мнению, ни Венгрия, ни ЕС не готовы к отказу от российских газа, нефти и угля.
- 8 мая прошла встреча послов Европейского Союза. К сожалению, она завершилась безрезультатно: Венгрия продолжила блокировать пакет санкций, не соглашаясь с эмбарго на нефть.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержит инициативу Еврокомиссии относительно санкций против России. Он заявил, что ограничения создадут проблемы для самой Венгрии.
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