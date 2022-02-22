Президент Финляндии намекнул на присоединения к НАТО из-за действий Путина против Украины

22 февраля 2022 , 09:26
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Источник:

Politico

Ранее Финляндия неоднократно заявляла, что не будет вступать в НАТО. Однако признание Владимиром Путиным боевиков с оккупированных территорий Украины несколько изменило взгляды Хельсинки.

Все зависит от ситуации в Украине

Финляндия не планирует радикально менять свои отношения с Россией. Об этом заявил финский президент Саули Ниинистё.

Ранее Из-за ситуации с Украиной: Финляндия повысила уровень боеготовности

Однако глава государства отметил, что последние действия главы Кремля Владимира Путина заставляют задуматься о членстве в НАТО.

Очень многое зависит от того, что дальше произойдет в Украине, и как Россия будет вести себя после этого. Если Кремль увидит в этом историю успеха, ситуация станет более опасной.
– сказал Ниинистё.

Политик добавил, что сейчас его государство не испытывает угрозы со стороны России.

"Финляндия сейчас – стабильная демократическая страна. Мы являемся членом ЕС, частью Запада. Мы не боимся, что российские танки вдруг пересекут нашу границу", – заверил президент.

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К теме смотрите видео о признании Путиным боевиков на Донбассе:

 

Автор: Софія Мінджоса