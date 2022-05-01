Президент Финляндии рассказал о безопасности страны до вступления в НАТО

1 мая 2022 , 08:36
Читати новину українською

Источник:

Ilta-Sanomat

Саули Ниинисте, являющийся президентом Финляндии, рассказал о безопасности страны в период между подачей заявки в НАТО и приемом в Альянс.

По его словам, сейчас на восточной границе образовался вакуум почти на тысячу километров без военного присутствия.

Важно Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России уже в мае, – СМИ

"Россия, возможно, будет группировать или создавать новые базы, войска, а также вооружение в этом районе. Это стало совершенно понятно", – сообщил Саули Ниинисте.

Кроме того, он рассказал о ситуации на Балтийском море. По его мнению, присутствие там российских военных может быть усилено.

Швеция и Финляндия хотят вступить в НАТО: коротко о главном

К теме – Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО уже летом:

 

Автор: Марія Лелека