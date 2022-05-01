Президент Финляндии рассказал о безопасности страны до вступления в НАТО

Саули Ниинисте, являющийся президентом Финляндии, рассказал о безопасности страны в период между подачей заявки в НАТО и приемом в Альянс.

По его словам, сейчас на восточной границе образовался вакуум почти на тысячу километров без военного присутствия.

Важно Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России уже в мае, – СМИ

"Россия, возможно, будет группировать или создавать новые базы, войска, а также вооружение в этом районе. Это стало совершенно понятно", – сообщил Саули Ниинисте.

Кроме того, он рассказал о ситуации на Балтийском море. По его мнению, присутствие там российских военных может быть усилено.

Швеция и Финляндия хотят вступить в НАТО: коротко о главном

Из-за российской агрессии против Украины в Швеции и Финляндия решили вступить в НАТО. Страны хотят подать совместную заявку, чтобы выдержать негативную реакцию России.

В Финляндии заявили, что сообщили Швеции о готовности подать заявку в НАТО уже этой весной 2022 года.

Впоследствии стало известно, что Швеция готова подать заявку на вступление в Альянс уже летом 2022 года. Кроме того, ее коллега из Финляндии заявляла, что страна планирует принять заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели.

Если Финляндия и Швеция решат подать заявку на вступление в НАТО, то процесс вступления будет "быстрым". В НАТО также пообещали принять временные меры, пока страны не станут официальными членами альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Финляндию и Швецию будут "тепло приветствовать" в Альянсе.

К теме – Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО уже летом: