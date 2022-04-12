Президент Германии Штайнмайер заявил, что в Киеве считают его визит нежелательным

12 апреля 2022 , 20:19
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Источник:

твиттер Thorsten Benner

Франк-Вальтер Штайнмайер – президент Германии – заявил, что в Киеве не желали его визита. Он подчеркнул, что собирался прибыть в украинскую столицу вместе с президентами стран Балтии и Польши.

Штайнмайер отметил, что его визит должен стать сигналом солидарности. Соответствующее заявление он сделал 12 апреля.

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Вместе с президентами Латвии, Литвы и Эстонии мы хотели поехать в Киев, чтобы направить сильный сигнал о солидарности Европы с Украиной. Я был готов. Но, очевидно, и надо признать, что этого в Киеве не хотели,
– посетовал Штайнмайер.

Что говорят СМИ

Издание  Bild ранее сообщило, что Штайнмайер хотел приехать в Киев. В то же время Владимир Зеленский не одобрил этот визит. СМИ говорят, что причиной отказа стали тесные связи германского политика с Россией в прошлом.

В частности, Штайнмайер был активным поклонником сближения стран Запада и России. Также он поддерживал скандальный "Северный поток-2".

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Автор: Мар'яна Бекало