Президент Германии заверил, что отмена безвиза для Украины – фейк

Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг слухи о том, что Украина и другие страны могут потерять безвизовый режим с Евросоюзом. Президент Германии назвал эту новость фейком.

Соответствующее заявление Штайнмайер сделал, находясь с визитом в Молдове 29 сентября. Он отметил, что такая новость удивила его.

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Президент Германии об угрозе потери безвиза

Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда приземлился здесь (в Кишиневе – 24 канал). Я получил информацию в Берлине и Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда,

– отметил Штайнмайер.

Он заверил, что эта новость – фейковая.

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