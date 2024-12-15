Как Михаила Кавелашвили назначили президентом Грузии: журналист раскрыл детали "выборов"

В Грузии 14 декабря прошли так называемые "выборы", где в списке был только один кандидат – Михаил Кавелашвили. Избирал же его на эту должность не народ страны.

Об этом 24 Каналу рассказал грузинский журналист Иракли Таблиашвили, отметив, что за Кавелашвили проголосовало почти 250 депутатов и делегатов. Новый так называемый президент является бывшим футболистом и даже не имеет высшего образования.

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Детали "выборов"

По словам грузинского журналиста, в стране теперь действует новый закон, президента выбирал не народ, а коллегия из 300 избирателей – 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов от регионов страны.

На самом деле собралось примерно 230 делегатов, которые все, кроме одного, голосовали за Кавелашвили,

– отметил Таблиашвили.

Кроме того, что Кавелашвили является бывшим футболистом, он не имеет высшего образования и не имеет ничего общего с политикой. Он не разработал свою политическую концепцию и не знает, что делать с будущим страны.

Обратите внимание! Граждане Грузии не признают нового президента, оригинально высмеивают Кавелашвили, вспоминая его футбольное прошлое. Протестующие устраивают перформансы с мячами, где заявляют, что "Михаил Кавелашвили такой же президент, как они футболисты".

Грузинский журналист отметил, что так называемый новый президент представляет самую одиозную часть пророссийской партии "Грузинская мечта", а именно фракцию "Сила народа".

Бидзина Иванишвили (лидер "Грузинской мечты" – 24 Канал) назвал Кавелашвили кандидатом в президенты Грузии несколько недель назад. Почему его? Потому что Иванишвили насмехается над грузинским народом,

– подчеркнул Таблиашвили.

К слову, действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили появилась на протесте в Тбилиси. Там она поблагодарила грузин и заявила, что не признает результатов "выборов", на которых победил пророссийский кандидат.