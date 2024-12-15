Про це 24 Каналу розповів грузинський журналіст Іраклі Табліашвілі, зауваживши, що за Кавелашвілі проголосувало майже 250 депутатів та делегатів. Новий так званий президент є колишнім футболістом та навіть не має вищої освіти.

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Деталі "виборів"

За словами грузинського журналіста, в країні тепер діє новий закон, президента обирав не народ, а колегія з 300 виборців – 150 депутатів парламенту нового скликання і 150 делегатів від регіонів країни.

Насправді зібралось приблизно 230 делегатів, які всі, крім одного, голосували за Кавелашвілі,

– зауважив Табліашвілі.

Крім того, що Кавелашвілі є колишнім футболістом, він не має вищої освіти та не має нічого спільного з політикою. Він не розробив свою політичну концепцію та не знає, що робити з майбутнім країни.

Зауважте! Громадяни Грузії не визнають нового президента, оригінально висміюють Кавелашвілі, згадуючи його футбольне минуле. Протестувальники влаштовують перформанси з м'ячами, де заявляють, що "Міхеїл Кавелашвілі такий самий президент, як вони футболісти".

Грузинський журналіст наголосив, що так званий новий президент представляє найодіознішу частину проросійської партії "Грузинська мрія", а саме фракцію "Сила народу".

Бідзіна Іванішвілі (лідер "Грузинської мрії" – 24 Канал) назвав Кавелашвілі кандидатом в президенти Грузії кілька тижнів тому. Чому його? Бо Іванішвілі насміхається над грузинським народом,

– наголосив Табліашвілі.

До слова, чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі з'явилася на протесті у Тбілісі. Там вона подякувала грузинам та заявила, що не визнає результатів "виборів", на яких переміг проросійський кандидат.