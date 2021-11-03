Президент Грузии в очередной раз пообещала, что не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила, что не помилует бывшего президента Михеила Саакашвили. Говорит, что ее позиция неизменна.

Политик считает, что Саакашвили не соответствует критериям политического заключенного. Она уверяет, что экс-президент сам проник в Грузию "с целью дестабилизации".

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Моя позиция по помилованию бывшего президента твердая и неизменная – нет и никогда,

– заявила Зурабишвили.

Она добавила, что больше не будет возвращаться к этому вопросу.

Саакашвили требует особого внимания

Однако, по словам Зурабишвили, политик должен быть признан как особый заключенный. Это требует от администрации пенитенциарной службы и власти внимания к нему.

Президент отметила, что это нужно для того, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано для политических спекуляций или дестабилизации.

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