Президент Грузии сожалеет, что Зеленского не пригласили выступить в грузинском парламенте

С самого начала полномасштабного вторжения России Владимир Зеленский выступил перед парламентами десятка стран. Но в этом списке нет Грузии, о чем уже сожалеет президент страны Саломе Зурабишвили.

В интервью она заявила, что Владимир Зеленский не получил возможности выступить перед парламентом Грузии. Мол, страна стала одной из немногих из европейских, где президент Украины не имел слова.

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Надо было пригласить Зеленского – Зурабишвили

Она подчеркнула, что в это время, когда идет война, нужно быть солидарными с Украиной. Причем, добавила она, говорится не о каких-то сверхусилиях. Ведь выразить солидарность нашему государству можно было просто: предоставив слово Владимиру Зеленскому.

В то же время Саломе Зурабишвили отметила в интервью, что не планирует никого из парламентариев осуждать. Кроме того, можно было продемонстрировать другие проявления солидарности украинскому государству.

Кто воспримет это как стрелу в свой адрес, пусть воспринимает. Я говорю, что нам нужно было пригласить Зеленского в парламент Грузии! Это всем понятно,

– подчеркнула она.

Так, на фасаде парламента Грузии 26 мая – в день, проведенный под эгидой евроинтеграции – могли быть не только флаги Грузии и ЕС. По ее мнению, там должны вывесить также флаги Украины и Молдовы.

Президент Грузии добавила, что если эти три страны совместно стремятся к евроинтеграции, то это был бы правильный шаг. Особенно, если учитывать тот факт, что именно благодаря Украине процедура испытала немалое ускорение. Поэтому в Грузии должны продемонстрировать благодарность нашему государству.

Грузия так и не наложила санкции против России

С начала полномасштабного вторжения Грузия так и не отважилась продемонстрировать поддержку Украине. Справедливости ради отметим, что речь идет именно о правительстве страны. Сами же грузины выходили на многотысячные митинги и осуждали действия России. Не стоит забывать, что на войне погибают также добровольцы из Грузии.

Да, в стране решили не присоединяться к экономическим санкциям , наложенным на страну-агрессорку. В то же время, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что наше государство получит поддержку "на политическом уровне во всех форматах".

В середине апреля Киев посетила делегация из Грузии во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили. Во время своего визита парламентарии посетили освобожденные от российских захватчиков Бучу и Ирпень.

Во время пресс-конференции, которую 23 апреля давал Владимир Зеленский, президент Украины раскритиковал дряблость действий Грузии . Он подчеркнул, что не понимает, почему парламентарии страны так и не отважились приобщиться к экономическим санкциям против России. Владимир Зеленский отметил, что такие уступки со стороны государства не стоят попыток якобы защитить его экономику.

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