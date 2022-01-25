Президент Хорватии цинично заявил, что Украине "не место в НАТО"

Президент Хорватии самоуверенно заявил, что для Украины "нет места в НАТО". Кроме того, Зоран Миланович цинично назвал Революцию Достоинства "переворотом".

Поток циничных заявлений из Хорватии

На этом резкое заявление хорватского президента не закончилось. Миланович сказал, что его страна полностью дистанцируется в случае нападения России на Украину.

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Мы не будем иметь с этим (российской агрессией против Украины – 24 канал) ничего общего и не имеем ничего,

– подчеркнул президент.

Он дерзко добавил, что Революция Достоинства не являлась демократическим изменением власти, а, мол, "государственным переворотом".

"История была такова – Украина идет на запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки – кисельные берега. Украина до сих пор остается одной из наиболее коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал", – сказал Миланович.

Разница во взглядах с премьером

В декабре 2021 года хорватский премьер-министр Андрей Пленкович посетил Киев. Он отметил, что этот визит "укрепил дружбу между Киевом и Загребом, но такие отношения никак не направлены против России". В то же время Миланович раскритиковал главу правительства и назвал его действия "чистым шарлатанством".

Отметим, что в августе 2021 года Пленкович выступил на первом саммите "Крымской платформы" и говорил, что Хорватия считает Крым украинским. Говорил он, кстати, на украинском языке.

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