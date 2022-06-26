Президент Индонезии посетит Киев и Москву: хочет просить Путина прекратить огонь

Миротворческую миссию объявил лидер Индонезии Джоко Видодо. Он призовет украинцев и россиян к диалогу.

Джоко Видодо решил попытаться "помирить" Украину и Россию. Он будет просить Владимира Путина немедленно прекратить огонь.

К теме С Ираном и Индонезией: в России придумали себе новую "большую восьмерку"

"Войну нужно остановить и возобновить глобальные цепочки поставок продовольствия", – сказал президент перед отъездом в Германию для участия в саммите G7 в понедельник.

Отказались помогать оружием

Лидер Индонезии заявил, что будет призывать страны, представители которых примут участие в саммите G7, способствовать миру в Украине. Кроме того, будет просить найти немедленное решение глобальных продовольственных и энергетических кризисов.

Хотя Индонезия осудила войну и выразила соболезнования украинцам, но в апреле Видоко отклонил запрос на оружие от Владимира Зеленского.

Нуждаются в продовольствии из Украины

Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что продовольствие и удобрения из России и Украины необходимо, несмотря на войну, "реинтегрировать в мировой рынок".

"Необходимо обеспечить зерновой коридор из Украины и открыть экспорт продовольствия и удобрений из России. Все страны должны воздерживаться от действий, которые еще больше обострят этот продовольственный кризис", – сказала Марсуди.

Кстати Байден заявил, что G7 объявит эмбарго на основной экспорт России – золото.

Участие Украины в саммите G7

Владимир Зеленский подтвердил информацию, что 27 июня примет участие в саммите G7. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, главными темами события станут:

действия в условиях войны; последствия войны;

продовольственная и энергетическая безопасность;

меры для решения климатических проблем.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны-участницы отреагировать на обстрел Киева 26 июня, поскольку оккупанты атаковали дом, где находились мирные жители. Среди них – семилетняя девочка. Кулеба отмечает, что достойным ответом на этот циничный поступок было бы тяжелое оружие для Украины.

"7-летний украинский ребенок мирно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала его дом. Саммит G7 должен ответить новыми санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Надо победить больной империализм России", — написал министр.

Обратите внимание – что оккупанты делают с Киевом: смотрите видео