"Мясник" Тегерана: обозреватель из Ирана сказал, какие 2 вопроса вызывает гибель Раиси

Утром 19 мая президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате аварии вертолета. Воздушное судно, произведенное в США, разбилось на северо-западе неподалеку от Азербайджана.

Пока рано утверждать о версии, ведь фактически нет данных. На данный момент можно говорить только о фактах. Иранский независимый обозреватель Мазиар Миан в эфире 24 Канала назвал два вопроса, которые вызывает гибель Раиси.

Смотрите также "Иранцы выплеснут свой гнев": повлияет ли смерть Раиси на политику Ирана

О факторах катастрофы

Аналитики ISW писали, что смерть президента Ирана будет иметь тяжелые последствия передачи власти верховного лидера. Поскольку Ибрагима Раиси называли одним из главных претендентов на пост главы "Исламского государства". Также кандидатом является сын действующего верховного лидера Али Хаменеи – Моджтаба Хаменеи. Однако Раиси погиб, и, видимо, не случайно, теперь остался один претендент.

По словам обозревателя, есть несколько факторов, которые нужно понимать о гибели Раиси:

уже очень давно Иран находится под санкциями. Соответственно проблематично покупать детали, комплекты для ремонта самолетов. Поэтому за последние годы в стране произошло немало катастроф, именно из-за "голода" в деталях;

инцидент произошел с делегацией, которая отправилась на северо-запад Ирана для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Возвращались обратно на трех вертолетах, два из них двигались по примерно одинаковой траектории и только один попал в авиакатастрофу.

И здесь возникают вопросы. Первый: почему при одинаковых условиях, в частности погодных и временных, два вертолета долетели, а один упал? Второе: почему упал именно вертолет с чиновниками? Поскольку на двух других вертолетах были чиновники рангом ниже <..> Пока рано утверждать, что это точно была диверсия или умышленное убийство, но эти вопросы нужно ставить,

– сказал Мазиар Миан.

Отметим, что на борту с президентом Ирана Ибрагимом Раиси были глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Что известно о Раиси

Иранский независимый обозреватель рассказал, что президента Ирана Ибрагима Раиси называют "мясником" Тегерана. В 1980-е годы он участвовал в убийстве и казни от 3 до 4 тысяч политических заключенных. Поэтому в 2019 году против него ввели санкции и организация, которая борется за прекращение нарушения прав, потребовала расследования этих преступлений.

Иран поддерживает Россию в ее войне против Украины. В частности, продает Москве беспилотники "Шахед", которыми страна-агрессорка постоянно атакует украинскую территорию. Кроме того, по данным аналитиков, Иран строил заводы по производству дронов в России и Беларуси.

Раиси был доверенным лицом лидера "Исламского государства" Али Хаменеи, который ему доверял и поддерживал, поэтому избирался президентом. Заметим, что президент в Иране – это второй человек по иерархии после верховного главы. То есть президент является исполнителем, а стратегию внутренней политики решает Хаменеи.

После смерти Раиси согласно Конституции Ирана главы парламента и судебной власти должны создать президентский совет – назначить выборы в течение 50 дней. До этого исполнять обязанности президента должен первый заместитель Мохаммад Мохбер.

Гибель президента Ирана: что еще известно