Президент Эстонии лично принял участие в плетении маскировочных сеток для ВСУ

Эстония еще с начала полномасштабного вторжения россии в Украину выражает поддержку нашему государству. А президент Эстонии Алар Карис даже принял участие в изготовлении маскировочных сеток для украинских защитников.

К плетению маскировочных сеток подключилась и команда эстонского лидера. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.

Важно Это геноцидная война, – глава МИД Эстонии назвал истинные намерения путина в Украине

Алар Карис отметил, что в помощь Украине волонтеры по всей Эстонии изготовили более 9 тысяч квадратных метров сеток.

Со своей командой сделал маскировочную сетку для украинских защитников. Мы все можем сделать что-то, чтобы помочь Украине выиграть войну,

– подчеркнул Карис.

Он также надел футболку, полученную в подарок от президента Владимира Зеленского.



Президент Эстонии плетет маскировочные сетки / Фото твиттер Алара Кариса



Команда лидера Эстонии плетет маскировочные сетки / Фото твиттер Алара Кариса

Как Эстония поддерживает Украину

18 августа Эстония заявила, что существенно увеличит объем военной помощи, оказываемой Украине. В частности, речь идет о поддержке обучения наших воинов, а также предоставлении полевого госпиталя. Министр обороны Эстонии Анно Певкур отметил, что их военные специалисты присоединятся к обучению украинских военных в Великобритании. Чиновник считает, что их армия имеет опыт, передача которого точно может быть полезной для ВСУ.

Кроме того, Эстония направит нашим защитникам современный полевой госпиталь. Его оплату также будет производить Германия. Это будет существенным вкладом в нашу борьбу, поскольку там будет установлено современное оборудование, которое спасет не одного воина.

Министр обороны Эстонии также опроверг нарративы об "усталости Европы от Украины". Он отметил, что их распространяет, прежде всего, российская пропаганда.

Добавим, что, начиная с 18 августа, Эстония прекратила пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала страна. Таким образом, примерно 25 000 россиян не смогут попасть в страну.

Страны Европы все активнее рассматривают запрет на выдачу виз россиянам: смотрите видео