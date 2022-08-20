До плетіння маскувальних сіток долучилася і команда естонського лідера. Про це він повідомив на своїй сторінці у твітері.

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Алар Каріс зазначив, що на допомогу Україні волонтери по всій Естонії виготовили понад 9 тисяч квадратних метрів сіток.

Зі своєю командою зробив маскувальну сітку для українських захисників. Ми всі можемо зробити щось, щоб допомогти Україні виграти війну,

– наголосив Каріс.

Він також одягнув футболку, яку отримав у подарунок від президента Володимира Зеленського.



Президент Естонії плете маскувальні сітки / Фото твітер Алара Каріса



Команда лідера Естонії плете маскувальні сітки / Фото твітер Алара Каріса

Як Естонія підтримує Україну

18 серпня Естонія заявила, що суттєво збільшить обсяг військової допомоги, яку надає Україні. Зокрема, мовиться про підтримку навчання наших воїнів, а також надання польового шпиталю. Міністр оборони Естонії Ганно Певкур зазначив, що їхні військові фахівці долучаться до навчання українських військових у Великій Британії. Посадовець вважає, що їхня армія має досвіт, передача якого точно може бути корисною для ЗСУ.

Крім того, Естонія надішле нашим захисникам сучасний польовий госпіталь. Його оплату також здійснюватиме Німеччина. Це буде суттєвим внеском у нашу боротьбу, оскільки там буде встановлене сучасне обладнання, яке врятує не одного воїна.

Міністр оборони Естонії також спростував наративи про "втому Європи від України". Він зазначив, що їх поширює передусім російська пропаганда.

Додамо, що, починаючи з 18 серпня Естонія припинила пропускати російських громадян з шенгенськими візами, які видала країна. Таким чином приблизно 25 000 росіян не зможуть потрапити до країни.

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